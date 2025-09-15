قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

قبل مواجهة الزمالك.. فيريرا يطلب تقريرًا شاملًا عن الإسماعيلي

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا
ملك موسى

حرص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مطالبة جهازه المعاون بتجهيز تقرير شامل عن فريق الإسماعيلي، قبل مواجهته في المباراة المقبلة في مسابقة الدوري.

ويرغب المدير الفني في الوقوف على نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس قبل بدء الاستعداد للمباراة المقبلة، ووضع خطة المباراة والتشكيل.

كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، قرر منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب الفوز على المصري في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غداً الثلاثاء، في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق  الزمالك على  المصري بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما  على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.

الزمالك الإسماعيلي يانيك فيريرا

