تفاصيل قرارات الخطيب بالأهلي بعد التعادل مع إنبي

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي العودة من جديد للتواجد داخل القلعة الحمراء وحضور مران الفريق بعد تراجع النتائج والتعادل الإيجابي 1-1 أمام انبي في الجولة السادسة من منافسات مسابقة الدوري.



وتواجد الخطيب في استاد مختار التتش برفقة لجنة التخطيط وكذلك محمد يوسف المدير الرياضي ووليد صلاح الدين مدير الكرة .



وعقد الخطيب اجتماعا بيوسف والجهاز الفني وتحدث عن أسباب ما حدث في مواجهة الأمس حيث أنه ظهر في حالة من الغضب الشديد بعد التعادل.



وقررت إدارة الكرة بالأهلي توقيع عقوبات مالية علي الفريق واللاعبين بسبب تراجع النتائج.