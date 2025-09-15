غرفة عمليات في الأهلي استعدادا لاجتماع الجمعية العمومية

قررت إدارة النادي الأهلي تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر الجزيرة لمتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل، والتي تشهد تصويت الأعضاء على تعديلات لائحة النظام الأساسي.

تضم الغرفة ممثلين عن الإدارات التنفيذية والقطاعات المختلفة بالنادي؛ لمتابعة كافة الترتيبات أولاً بأول، بدءًا من دخول الأعضاء إلى مقر النادي وحتى انتهاء عملية التصويت ورصد أي معوقات قد تواجه الأعضاء والعمل على حلها بشكل فوري، لضمان راحتهم وسهولة مشاركتهم في عملية التصويت.

ووجه النادي الأهلي الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع الخاص يوم الجمعة المقبل؛ للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي.