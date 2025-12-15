رئيس مياه الشرب بالجيزة يتفقد المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

أجرى المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، جولة تفقدية بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة سير العملية التعليمية.

وخلال الجولة، أكد رئيس مياه الشرب بالجيزة على أهمية إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات العلمية والعملية اللازمة للعمل في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما اطلع على البرامج الدراسية والمناهج التطبيقية، موجهاُ بضرورة الربط بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل المحطات والمواقع التابعة للشركة، بما يواكب أحدث الأساليب الفنية والتكنولوجية في هذا المجال.

وأكد المهندس محمد حفناوي دعم الشركة الكامل للمدرسة وطلابها، باعتبارها أحد أهم الركائز الأساسية في تأهيل العمالة الفنية المتخصصة، ودورها الحيوي في دعم منظومة العمل واستدامة تطوير قطاع المياه والصرف الصحي بمحافظة الجيزة.

وخلال مشاركتهم بالمؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه والبنية التحتية (IWWI 2025)، قدم طلاب المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة نموذجاً تطبيقياً متكاملاً يدمج المعالجة الابتدائية والثانوية في حوض واحد، يشمل حوض الترسيب الابتدائي وحوض التهوية وحوض الترسيب الثانوي، بما يوفر عرضاً عملياً مبسطاُ لآلية عمل محطات المعالجة، ويعكس جهود الشركة في دعم التعليم والتدريب الفني المتخصص بقطاعي المياه والصرف الصحي.

