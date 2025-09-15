9 نقاط ضائعة.. أرقام مقلقة تضع الأهلي في المركز الـ15 بالدوري

واصل النادي الأهلي سلسلة تعثراته في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025، بعدما تعادل مع إنبي بنتيجة 1-1 في الجولة السادسة، ليخسر نقطتين جديدتين في مشواره للحفاظ على اللقب.

أرقام الأهلي في بطولة الدوري المصري

المباريات: 5

الفوز: 1

التعادل: 3

الخسارة: 1

النقاط: 6 من أصل 15

الأهداف: أحرز 7 – استقبل 6

الترتيب: المركز الـ15







مشوار الأهلي في الدوري

الجولة الأولى: تعادل 2-2

الجولة الثانية: فوز على فاركو 4-1

الجولة الثالثة: راحة

الجولة الرابعة: تعادل سلبي مع غزل المحلة

الجولة الخامسة: خسارة أمام بيراميدز 0-2

الجولة السادسة: تعادل مع إنبي 1-1

حصاد الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري

إجمالي الأهداف: 21 هدفًا في 10 مباريات

مباراة وادي دجلة × كهرباء الإسماعيلية الأكثر تهديفًا (4-1)

الإنذارات: 50 بطاقة صفراء

مباراة الزمالك × المصري شهدت 9 إنذارات وحالة الطرد الوحيدة في الجولة (محمد هاشم – المصري).

أبرز أحداث الجولة السادسة من بطولة الدوري

البنك الأهلي بقيادة أيمن الرمادي يحقق أول انتصار هذا الموسم بالفوز على بتروجت 3-0.

المقاولون العرب يسجل أول أهدافه في الدوري أمام غزل المحلة (1-1)، لينهي صمود دفاع المحلة بعد 5 جولات دون استقبال أهداف.

المصري يتعرض لأول هزيمة له هذا الموسم بعد الخسارة من الزمالك بثلاثية نظيفة.

الجولة شهدت أعلى معدل إنذارات منذ بداية الموسم.