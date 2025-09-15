9 نقاط ضائعة.. أرقام مقلقة تضع الأهلي في المركز الـ15 بالدوري

واصل النادي الأهلي سلسلة تعثراته في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025، بعدما تعادل مع إنبي بنتيجة 1-1 في الجولة السادسة، ليخسر نقطتين جديدتين في مشواره للحفاظ على اللقب.
أرقام الأهلي في بطولة الدوري المصري
- المباريات: 5
- الفوز: 1
- التعادل: 3
- الخسارة: 1
- النقاط: 6 من أصل 15
- الأهداف: أحرز 7 – استقبل 6
- الترتيب: المركز الـ15
مشوار الأهلي في الدوري
الجولة الأولى: تعادل 2-2
الجولة الثانية: فوز على فاركو 4-1
الجولة الثالثة: راحة
الجولة الرابعة: تعادل سلبي مع غزل المحلة
الجولة الخامسة: خسارة أمام بيراميدز 0-2
الجولة السادسة: تعادل مع إنبي 1-1
حصاد الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري
إجمالي الأهداف: 21 هدفًا في 10 مباريات
مباراة وادي دجلة × كهرباء الإسماعيلية الأكثر تهديفًا (4-1)
الإنذارات: 50 بطاقة صفراء
مباراة الزمالك × المصري شهدت 9 إنذارات وحالة الطرد الوحيدة في الجولة (محمد هاشم – المصري).
أبرز أحداث الجولة السادسة من بطولة الدوري
البنك الأهلي بقيادة أيمن الرمادي يحقق أول انتصار هذا الموسم بالفوز على بتروجت 3-0.
المقاولون العرب يسجل أول أهدافه في الدوري أمام غزل المحلة (1-1)، لينهي صمود دفاع المحلة بعد 5 جولات دون استقبال أهداف.
المصري يتعرض لأول هزيمة له هذا الموسم بعد الخسارة من الزمالك بثلاثية نظيفة.
الجولة شهدت أعلى معدل إنذارات منذ بداية الموسم.