مهدد بالغياب.. موقف غامض لزيزو قبل القمة بسبب الإصابة



تسيطر حالة من الغموض على موقف أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، من اللحاق بمباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها 29 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، بعد إصابته بشد في العضلة الضامة خلال مواجهة إنبي الأخيرة.



تفاصيل اصابة زيزو



تعرض زيزو لآلام في أعلى الفخذ والعضلة الضامة أثناء مباراة إنبي، ما دفع الجهاز الطبي إلى استبداله.

من المقرر أن يخضع لفحص طبي جديد اليوم، الاثنين، لتحديد حجم الإصابة وفرص لحاقه بالقمة.



أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أكد أن اللاعب اشتكى من آلام قوية، وسيتم تقييم حالته بشكل أدق عقب الفحوصات.



أرقام زيزو هذا الموسم



●شارك في 4 مباريات بالدوري المصري.



●سجل هدفين وصنع هدفين مع الأهلي.





الأهلي واصل نزيف النقاط بالتعادل أمام إنبي 1-1.

الفريق فقد 7 نقاط في آخر 3 مباريات بعد التعادل مع غزل المحلة سلبيًا، والخسارة من بيراميدز 2-0، ثم التعادل مع إنبي.