المشوار طويل.. ممدوح عباس للزمالك: لا داعي لتخدير الجمهور واللاعبين

وجه ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، رسالة لجماهير نادي الزمالك واللاعبين.

وكتب ممدوح عباس عبر إكس: “الدوري العام ٣٨ أسبوع مضى منهم خمسة أسابيع فلا يمكن أن يتم معرفة من هو بطل الدوري قبل الربع الثالث من الدور الثاني للبطولة فلا داعي لتخدير الجماهير ولا اللاعبين لسه المشوار طويل”.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غداً الثلاثاء، في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على المصري بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.