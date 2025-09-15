قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

وزير الرياضة يبحث مع الاتحاد الدولي للاسكواش تعزيز انتشار اللعبة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

التقي عصر اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة زينة وولدريدج رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش وبحضور ويليام لويس ماري الرئيس التنفيذي للاتحاد  الدولي للإسكواش

وتناول اللقاء أطر التعاون بين الاتحاد الدولي للاسكواش والوزارة من خلال عمل المزيد من الأكاديميات لتحقيق مزيد من الانتشار للعبة حيث تعد مصر من اوائل الدول علي مستوي العالم وتحتل المراكز الاولي في جميع المسابقات علي جميع المستويات والفئات.

كما تم الاتفاق علي دراسة التعاون بين الوزارة والاتحاد المصري والاتحاد الدولي للاسكواش من خلال عمل أكاديمية دولية تكون تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة ومقرها بمصر .

واشار وزير الرياضة انه كان من دواعي سروري أن يتم إدراج دورة الألعاب الافريقية  والتي ستنظمها مصر 2027 والتي سيتم ادراج لعبة الاسكواش بها وستكون بطولة هامة للعبة حيث سيتم تأهيل اللاعبين منها الي الأولمبياد القادم بلوس انجلوس 2028  وهو ما سيعد نقلة كبيرة للعبة بالقارة الافريقية .

وعبرت  رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش عن تقديرها لمصر وقيمتها الكبيرة في اللعبة واحتلال لاعبيها المستوي الاول للتصنيفات في مختلف الأعمار وهو ما ساعدنا علي مشاركة التجربة المصرية الناجحة جدا من خلال عمل الأكاديمية الدولية والمقترح ان تحتضنها مصر .

فيما أوضحت  رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش ان الأكاديمية الدولية المقترحة بمصر  ستكون اكاديمية دولية للاسكواش شاملة تقدم  ايضاً التأهيل العلمي والأكاديمي للملتحقين بالأكاديمية.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

