وزير الرياضة يبحث مع الاتحاد الدولي للاسكواش تعزيز انتشار اللعبة

التقي عصر اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة زينة وولدريدج رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش وبحضور ويليام لويس ماري الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للإسكواش

وتناول اللقاء أطر التعاون بين الاتحاد الدولي للاسكواش والوزارة من خلال عمل المزيد من الأكاديميات لتحقيق مزيد من الانتشار للعبة حيث تعد مصر من اوائل الدول علي مستوي العالم وتحتل المراكز الاولي في جميع المسابقات علي جميع المستويات والفئات.

كما تم الاتفاق علي دراسة التعاون بين الوزارة والاتحاد المصري والاتحاد الدولي للاسكواش من خلال عمل أكاديمية دولية تكون تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة ومقرها بمصر .

واشار وزير الرياضة انه كان من دواعي سروري أن يتم إدراج دورة الألعاب الافريقية والتي ستنظمها مصر 2027 والتي سيتم ادراج لعبة الاسكواش بها وستكون بطولة هامة للعبة حيث سيتم تأهيل اللاعبين منها الي الأولمبياد القادم بلوس انجلوس 2028 وهو ما سيعد نقلة كبيرة للعبة بالقارة الافريقية .

وعبرت رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش عن تقديرها لمصر وقيمتها الكبيرة في اللعبة واحتلال لاعبيها المستوي الاول للتصنيفات في مختلف الأعمار وهو ما ساعدنا علي مشاركة التجربة المصرية الناجحة جدا من خلال عمل الأكاديمية الدولية والمقترح ان تحتضنها مصر .

فيما أوضحت رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش ان الأكاديمية الدولية المقترحة بمصر ستكون اكاديمية دولية للاسكواش شاملة تقدم ايضاً التأهيل العلمي والأكاديمي للملتحقين بالأكاديمية.