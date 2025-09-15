كواليس حضور محمود الخطيب في الأهلي بعد تراجع النتائج

شهد مقر النادي الأهلي كواليس عديدة مع حضور محمود الخطيب، رئيس النادي، في أعقاب تعادل الفريق الأول لكرة القدم أمام إنبي، حيث حرص على عقد عدة اجتماعات للوقوف على أسباب تراجع النتائج الأخيرة.

تفاصيل اجتماع الخطيب بعد تراجع النتائج

وصل الخطيب إلى مقر النادي في الرابعة عصرًا، وصعد إلى مكتبه حيث عقد جلسة مطولة استمرت قرابة ساعة مع سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي.

بعد ذلك، انتقل عبر سيارة "جولف كار" إلى ملعب التتش، حيث التقى جهاز الكرة بقيادة محمد يوسف المدير الرياضي، ووليد صلاح الدين مدير الكرة، وعماد النحاس المدير الفني.

أجواء الجلسة

استغرقت الجلسة مع الثلاثي نحو 40 دقيقة، ظهر خلالها الغضب على رئيس النادي.

أكد الخطيب أنه لن يتخلى عن الفريق في هذه المرحلة الحرجة، رغم حاجته للراحة قبل سفره إلى الخارج لاستكمال علاجه.

فضل التزام الصمت ولم يتحدث مع أي لاعب خلال تواجده في المران.