قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إدارة ترامب تبحث طلب أوكرانيا للحصول على صواريخ توماهوك
أفضل صيغة لحمد الله.. دعاء يجمع المحامد كلها
حسام غالي خارج القائمة.. محمد علي خير يكشف مفاجأة في قائمة الخطيب
روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا
تعليق حركة الطيران في مطار بن جوريون بعد إطلاق صاروخ من اليمن
بسبب الإصابات.. أشرف داري خارج الأهلي في يناير
وفاة زوجة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيستاني
الأعلى للجامعات يعلن نتيجة اختبارات المدارس الفنية الصناعية ودبلوم المدارس التكنولوجية.. رابط الاطلاع عليها
سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
تدابير مهمة لحماية سيارتك من السرقة.. احرص عليها
جيش الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن
مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميتشو: قمة الاهلي والزمالك لها تحدي خاص

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

تحدث الصربي ميتشو المدير الفني السابق لفريق الزمالك، عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي ستقام اليوم الإثنين، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال ميتشو في تصريحات لبرنامج «الكلاسيكو» على قناة «أون»: «احب كرة القدم المصرية بشكل كبير، وأرى الدوري الإنجليزي هنا في مصر»، مضيفًا: «الأهلي والزمالك مباراة لها تحدي خاص ومباراة للتاريخ، ويعبران عن كرة القدم المصرية».

وأردف: «العالم ينظر إلى المباراة وعلينا أن نعرف كلا الفريقين يلعبان وهما ليس في أفضل أحوالهما في الوقت الحالي».

وواصل: «بداية الاهلي غير جيدة بالإضافة إلى رحيل ريبيروـ مدرب الفريق السابق وتقابلت مع احد المدربين المصريين في ليبيا وتحدثنا عن كرة القدم المصرية وما يحدث في الدوري المصري واعرف العديد من اللاعبين الذين انضموا للدوري الليبي».

واكمل: «الزمالك ايضًا يمتلك مدير فني جديد وهو فيريرا ويؤدي بشكل طيب وطريقة الفريق معه مختلفة، واعتزال شيكابالا كان مؤثر ومهم لنادي الزمالك».

واختتم: «دخول مباراة اليوم بنية الفوز وصفقات الزمالك جيدا ومن الصعب التكهن بنتيجة مباراة القمة ولا أحد يتوقع ما يحدث غدا ولكن هناك غيابات عديدة في الأهلي ولكن ذلك غير مؤثر والأهلي بمن حضر».

الأهلي والزمالك مباراة القمة الدوري المصري الممتاز ريبيرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

صورة مستندات

مصرع فتاة اصطدمت سيارتها بعمود إنارة بشارع طرح البحر في بورسعيد

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

أسعار البنزين.. أرشيفية

«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار

الرئيس السيسي

الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب للانعقاد الأربعاء المقبل

سد النهضة

مخالفات إثيوبية جسيمة| مصر تُصعد ملف سد النهضة أمام الأمم المتحدة: بُنِي للخراب

بالصور

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي

فيديو

المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج

نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي

طليقة احمد مكي

دبلته في إيدي.. طليقة مكي تكشف علاقتها به الفترة الحالية‎

ايمان عبد اللطيف

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد