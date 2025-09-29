هشام حنفي: قلقان من خوان بيزيرا.. وبن رمضان سيصنع الفارق أمام الزمالك

تحدث هشام حنفي نجم الأهلي السابق، عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء ضد الزمالك، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج “ستاد المحور”:"زيزو، طلب من وليد صلاح الدين خوض مباراة القمة لكن الإصابة منعته، ومن وجهة نظري محمد على بن رمضان سيصنع الفارق مع الفريق أمام الزمالك".

وأضاف نجم الأهلي السابق: “قلقان من خوان بيزيرا لأنه لاعب مميز للغاية وسلاح قوي في الهجوم، وثنائي قلب دفاع الزمالك سيصنعا الفارق”.

واختتم حديثه قائلًا: “يجب على إدارة الأهلي التعاقد مع مدرب عالمي حنى لو حصل على راتب كبير، بسبب جودة اللاعبين في الفريق”.