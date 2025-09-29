قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة زوجة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيستاني
الأعلى للجامعات يعلن نتيجة اختبارات المدارس الفنية الصناعية ودبلوم المدارس التكنولوجية.. رابط الاطلاع عليها
سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
تدابير مهمة لحماية سيارتك من السرقة.. احرص عليها
جيش الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن
مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج
النرويج.. طائرة ركاب تحول مسارها بعد رصد مسيرة مجهولة فوق مطار برونوييسوند
الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا
عمرو أديب: عبد الناصر لم يكن يريد الدخول في حرب مع إٍسرائيل
من الصداع إلى الكدمات.. 6 علامات تشير لوجود مشكلات صحية في الجسم
باسكال مشعلاني: محمد فضل شاكر موهوب ويستحق التقدير بعيدا عن ماضي والده
صحيفة إسرائيلية: حرب ثانية مع إيران تلوح في الأفق.. مختلفة كليا عن سابقتها
بلال: الزمالك يلجأ للحصول على قرض لسداد رواتب لاعبيه

أكد أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج بلس 90 على قناة النهار، أن نادي الزمالك لجأ للحصول على قرض مالي من أجل سداد رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية، مشيرا إلى أن النادي يمر بأزمة مالية طاحنة، والنادي ينتظر دعم من رجل الأعمال ممدوح عباس.

وقال بلال: ممدوح عباس سبق ووعد بدعم النادي ولكنه يتوقف عن تلك الوعود لأنه يرى أن الأموال تصرف في غير مكانها، وجون إدوارد المدير الرياضي وعد اللاعبين بحل الأزمات المالية.

وأضاف: لاعبي الزمالك يشعرون بأن الرؤية غير واضحة بشأن موعد صرف مستحقاتهم المالية، والمدرب قد يصبر شهرين أو ثلاثة، ووقتها قد يتلقى اي عرض ويرحل مثلما فعل جوزيه جوميز في الموسم الماضي.

وواصل: اللاعب الأجنبي دائمًا يطالب بالحصول على مستحقاته المالية، ولا يجوز تكرار الشكاوى مجددا ضد النادي للاتحاد الدولي، الزمالك نادي كبير ولديه جماهيرية عريضة، ويجب المحافظة على سمعة الزمالك.

وأكمل: الزمالك سيرتدي الزي البديل (الكحلي)، ومنذ فترة لوحظ أن الفريق يبتعد عن الزي الأبيض في مواجهات الأهلي، فهل الامر له علاقة بالتشاؤم والتفاؤل؟!..

وزاد: لاعبو الزمالك أعربوا عن استيائهم بسبب عدم الحصول على دعوات لأسرهم من أجل حضور المباريات.

