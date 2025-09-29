قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد الانخفاض.. بشرى للمواطنين بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق
الخارجية: كلمة بدر عبدالعاطي في الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت شاملة وصريحة
التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الزمالك بالدوري
مستوطنون يقتحمون قرية برقا شرق رام الله ويطلقون الرصاص الحي على الفلسطينيين
تعرف على تاريخ مباريات الأهلي والزمالك في الدوري
الصحة: حملات رقابية مكثفة لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة وحماية صحة وسلامة المواطنين
يهدد الأمن الغذائي.. سؤال برلماني لمواجهة مافيا السوق السوداء في الأسمدة
الشتاء المقبل لن يكون الأشد برودة.. الأرصاد توضح الحقيقة
الدفع بأوناش لرفع عربات قطار البضائع ببني سويف.. والتحفظ على السائق
رئيس البرلمان الإيراني: الغرب أساء استخدام المفاوضات لتفكيك قدرات طهران الصاروخية
هل الطماطم مسرطنة بسبب الأجزاء البيضاء الموجودة بداخلها.. نقيب الفلاحين يوضح
لموظفي الحكومة .. الضوابط القانونية للحصول على إجازة بدون مرتب
خالد طلعت: الاتحاد السكندري والإسماعيلي يحتلان المركزين الأخير وقبل الأخير في الدوري

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أرقام نادي الاتحاد السكندري والإسماعيلي في الدوري الممتاز.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك:"صدق أو لا تصدق .. الاتحاد السكندري والاسماعيلي يحتلان المركزين الأخير وقبل الأخير في الدوري الممتاز.

شكلنا كده هنلغي الهبوط تاني ، وهنلعب الدوري اللي جاي 37 فريق !!!".

ووجه مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري دعوة رسمية لأعضائه العاملين الذين يحق لهم التصويت، لحضور اجتماع الجمعية العمومية الخاصة يوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2025.

ويهدف الاجتماع إلى اعتماد تعديلات على لائحة النظام الأساسي للنادي، بما يتماشى مع التشريعات الرياضية الجديدة في البلاد.

وأوضح النادي في بيانه أن عملية التعديل تأتي تطبيقاً لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1113 لسنة 2025، الذي يحدد ضوابط تعديل أحكام النظام الأساسي للأندية الرياضية، وبما يتوافق مع مقتضيات القانون رقم 171 لسنة 2025. 

وشدد النادي على أن هذه الخطوة ضرورية لضمان استمرار العمل القانوني والمؤسسي للنادي.

ومن المقرر أن تُعقد الجمعية العمومية في الصالة المغطاة بمقر النادي الكائن في الشاطبي ، وقد حدد النادي الإجراءات التنظيمية واللوجستية للتصويت كالتالي:

وتبدأ فترة التسجيل والتصويت لحضور الاجتماع من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً، وللتوقيع في كشوف الحضور، يُشترط على العضو إبراز بطاقة عضوية النادي سارية المفعول بالإضافة إلى إحدى وثائق إثبات الهوية الرسمية (بطاقة الرقم القومي، جواز السفر، أو رخصة القيادة).

ونصت اللائحة التنظيمية على عدم جواز إنابة أي عضو لغيره في الحضور أو التصويت على القرارات المطروحة.

لضمان شرعية الاجتماع وصحة القرارات، وضع النادي شروطاً دقيقة للنصاب القانوني لحضور الجمعية العمومية:

يُشترط لصحة انعقاد الاجتماع حضور ثلاثة آلاف عضو على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق التصويت.. كما يجب أن يكون العضو من ضمن المسددين للاشتراك السنوي لعام 2024/2025، وأن يكون قد مرت سنة كاملة على الأقل على عضويته حتى تاريخ انعقاد الجمعية.. و تُعتمد التعديلات بموجب قرار الجمعية وفقاً لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1112 لسنة 2025.

واختتم مجلس الإدارة دعوته بمناشدة الأعضاء بالحضور والتصويت "لإقرار لائحة تليق بتاريخ النادي العريق ومكانته الكبيرة".

