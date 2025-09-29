الغندور: شيكو بانزا بره القمة

كشف الإعلامي خالد الغندور عن خروج اللاعب شيكوبانزا من التشكيل في مباراة القمة اليوم.

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك:"شيكو بانزا بره القمة".

وتحدث الصربي ميتشو المدير الفني السابق لفريق الزمالك، عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي ستقام اليوم الإثنين، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال ميتشو في تصريحات لبرنامج «الكلاسيكو» على قناة «أون»: «احب كرة القدم المصرية بشكل كبير، وأرى الدوري الإنجليزي هنا في مصر»، مضيفًا: «الأهلي والزمالك مباراة لها تحدي خاص ومباراة للتاريخ، ويعبران عن كرة القدم المصرية».

وأردف: «العالم ينظر إلى المباراة وعلينا أن نعرف كلا الفريقين يلعبان وهما ليس في أفضل أحوالهما في الوقت الحالي».

وواصل: «بداية الاهلي غير جيدة بالإضافة إلى رحيل ريبيروـ مدرب الفريق السابق وتقابلت مع احد المدربين المصريين في ليبيا وتحدثنا عن كرة القدم المصرية وما يحدث في الدوري المصري واعرف العديد من اللاعبين الذين انضموا للدوري الليبي».

واكمل: «الزمالك ايضًا يمتلك مدير فني جديد وهو فيريرا ويؤدي بشكل طيب وطريقة الفريق معه مختلفة، واعتزال شيكابالا كان مؤثر ومهم لنادي الزمالك».

واختتم: «دخول مباراة اليوم بنية الفوز وصفقات الزمالك جيدا ومن الصعب التكهن بنتيجة مباراة القمة ولا أحد يتوقع ما يحدث غدا ولكن هناك غيابات عديدة في الأهلي ولكن ذلك غير مؤثر والأهلي بمن حضر».