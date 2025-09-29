تعرف على تاريخ مباريات الأهلي والزمالك في الدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الاثنين مع فريق الزمالك، في إطار مباريات الأسبوع التاسع للدوري الممتاز، تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب استاد القاهرة.

لعب الأهلي مع الزمالك 130 مباراة في تاريخ البطولة، فاز في خمسين مباراة وفاز الزمالك في تسعة وعشرين مباراة وتعادل الفريقان في واحد وخمسين مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 170 هدفًا وسكن شباكه 117 هدفًا.

التقى الأهلي والزمالك في 241 مباراة في كل البطولات، فاز الأهلي في 105 مباريات وفاز الزمالك في 56 مباراة، وتعادل الفريقان في 80 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 362 هدفاً وسكن شباكه 253 هدفاً.

وكان أكبر فوز في لقاء الفريقين بالدوري العام لصالح الأهلي بنتيجة 6-1 موسم 2001-2002، ثم 5-3 موسم 2021-2022، ثم 4-1 موسمي 1960-1961، 2022-2023، و4-2 موسمي 1953-1954، 2004-2005، كما فاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-صفر سبع مرات، و3-1 مرتين، أما أكبر فوز للزمالك، فكان بنتيجة 3-1 وحققه أربع مرات.