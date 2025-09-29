قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: نستهدف الاستعداد الجيد لتقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين خلال الموسم المقبل
بعد الانخفاض.. بشرى للمواطنين بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق
الخارجية: كلمة بدر عبدالعاطي في الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت شاملة وصريحة
التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الزمالك بالدوري
مستوطنون يقتحمون قرية برقا شرق رام الله ويطلقون الرصاص الحي على الفلسطينيين
تعرف على تاريخ مباريات الأهلي والزمالك في الدوري
الصحة: حملات رقابية مكثفة لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة وحماية صحة وسلامة المواطنين
يهدد الأمن الغذائي.. سؤال برلماني لمواجهة مافيا السوق السوداء في الأسمدة
الشتاء المقبل لن يكون الأشد برودة.. الأرصاد توضح الحقيقة
الدفع بأوناش لرفع عربات قطار البضائع ببني سويف.. والتحفظ على السائق
رئيس البرلمان الإيراني: الغرب أساء استخدام المفاوضات لتفكيك قدرات طهران الصاروخية
هل الطماطم مسرطنة بسبب الأجزاء البيضاء الموجودة بداخلها.. نقيب الفلاحين يوضح
رياضة

تعرف على تاريخ مباريات الأهلي والزمالك في الدوري

النادي الأهلي
النادي الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الاثنين مع فريق الزمالك، في إطار مباريات الأسبوع التاسع للدوري الممتاز، تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب استاد القاهرة.
لعب الأهلي مع الزمالك 130 مباراة في تاريخ البطولة، فاز في خمسين مباراة وفاز الزمالك في تسعة وعشرين مباراة وتعادل الفريقان في واحد وخمسين مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 170 هدفًا وسكن شباكه 117 هدفًا.
التقى الأهلي والزمالك في 241 مباراة في كل البطولات، فاز الأهلي في 105 مباريات وفاز الزمالك في 56 مباراة، وتعادل الفريقان في 80 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 362 هدفاً وسكن شباكه 253 هدفاً.
وكان أكبر فوز في لقاء الفريقين بالدوري العام لصالح الأهلي بنتيجة 6-1 موسم 2001-2002، ثم 5-3 موسم 2021-2022، ثم 4-1 موسمي 1960-1961، 2022-2023، و4-2 موسمي 1953-1954، 2004-2005، كما فاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-صفر سبع مرات، و3-1 مرتين، أما أكبر فوز للزمالك، فكان بنتيجة 3-1 وحققه أربع مرات.

النادي الأهلي الاهلي ملعب استاد القاهرة الدوري المصري الاهلي والزمالك

