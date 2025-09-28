4 غيابات عن الهلال السعودي أمام ناساف الأوزبكي بدوري أبطال آسيا للنخبة

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم /السبت/، عن غياب 4 لاعبين من نادي الهلال عن قائمة الفريق لمباراة مضيفه ناساف الأوزبكي، لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، الاثنين المقبل.

وأكدت صحيفة اليوم السعودية أن بعثة الهلال التي توجهت إلى أوزبكستان شهدت غياب كل من سالم الدوسري، عبدالإله المالكي، البرتغالي جواو كانسيلو والأوروجوياني داروين نونيز، الذين يخضعون إلى برامج علاجية وتأهيلية في مقر النادي.

يذكر أن الهلال كان قد استهل مشواره في البطولة بانتصار ثمين على حساب ضيفه الدحيل القطري بهدفين مقابل هدف، ليواجه ناساف بطموح مواصلة نتائجه الإيجابية.