رياضة

الهلال السعودي على أعتاب تجديد عقد ثنائي الفريق

الهلال السعودي
الهلال السعودي
يمنى عبد الظاهر

يسعى نادي الهلال السعودي، لتمديد عقد ثنائي الفريق روبن نيفيز وسيرجي سافيتش، إذ تنتهي عقودهما مع «الزعيم» بنهاية منافسات الموسم الجاري.

وتعاقد نادي الهلال السعودي مع البرتغالي روبن نيفيز، للعب في صفوف الفريق الأول، منذ صيف 2023. فيما انتقل سافيتش لفريق الهلال السعودي قادما من لاتسيو الإيطالي في صيف 2023.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «الجزيرة» السعودية، فإن نادي الهلال قد توصل لاتفاق مبدئي مع نيفيز وسافيتش على التجديد، ولكن الأمر يتوقف على الاتفاق حول مدة العقد الجديد.

وأوضحت أن الهلال يرغب في التجديد مع نيفيز وسافيتش لمدة عامين، ولكن الثنائي البرتغالي والصربي يريدان التجديد لمدة ثلاث سنوات قادمة. وأشارت إلى أن استمرار الثنائي محسوم بالنسبة لنادي الهلال، والتجديد معهما سيكون من خلال برنامج الاستقطاب وليس عبر شركة النادي العاصمي.

ويستعد الهلال لمواجهة الأخدود في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

نادي الهلال السعودي سافيتش روبن نيفيز لاتسيو الإيطالي العقد الجديد لمواجهة الأخدود

