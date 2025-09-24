قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إزاي تعرف طفل مصاب بالتوحد .. استشاري نفسي يكشف الأعراض
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان الاتحاد من أجل المتوسط: الرئيس السيسي والشعب المصري يتحملون الضغوط من أجل السلام .. وأنتم تقودوا المنطقة للهاوية
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان الاتحاد من أجل المتوسط: ما يحدث في غزة إبادة جماعية.. الأطفال يموتون جوعًا
طرحها على قادة عرب ومسلمين.. تقرير أمريكي يكشف تفاصيل خطة ترامب لمستقبل غزة
أخبار التوك شو| محمد أبو العينين يلقن مندوب إسرائيل درسًا قاسيًا في اجتماع برلمان البحر المتوسط.. أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية
ولادكم لازم يفطروا قبل النزول للمدرسة.. جمال شعبان يوجه رسالة للأسر
لا تسقط أبدا.. البابا تواضروس يقدم 6 صفات أساسية للمحبة
تأييد حكم حبس المتهم بالنصب على أفشة لاعب الأهلي
السفير الفرنسي لدى مصر: القوة لا تجلب السلام الدائم.. بل التعايش السلمي للدولتين
السفير الفرنسي بمصر: الاعتراف بدولة فلسطين فقط لا يكفي ولن يغير الوضع المأساوي في غزة
البابا تواضروس يواصل سلسلة أصحاحات متخصصة: المحبة لا تسقط أبدًا.. فهي الحياة الحقيقية
سفير فرنسا بمصر يرد على تهديدات نتنياهو: لسنا بلدا يمكن ترهيبه
رياضة

الهلال يعلن إصابة داروين نونيز بآلام في الركبة قبل مواجهة الأخدود

حمزة شعيب

أصدر نادي الهلال السعودي بيانًا رسميًا مساء اليوم الأربعاء، أكد خلاله تعرض مهاجمه الأوروجوياني داروين نونيز لآلام في الركبة، ما اضطره لعدم استكمال الحصة التدريبية مع الفريق.

وأوضح النادي أن نونيز أنهى تدريباته في صالة الإعداد البدني والعيادة الطبية، دون المشاركة في الجزء الجماعي من المران، وهو ما يثير الشكوك حول إمكانية لحاقه بالمباراة المقبلة.

وكان نونيز قد انضم إلى صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي، ليشكل إضافة قوية لخط هجوم الفريق.

ويستعد الهلال لمواجهة فريق الأخدود في تمام التاسعة مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي.

 ويحتل الهلال المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، بينما يتذيل الأخدود الترتيب دون أي رصيد من النقاط.

نونيز الهلال السعودي الدوري السعودي

