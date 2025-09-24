الهلال يعلن إصابة داروين نونيز بآلام في الركبة قبل مواجهة الأخدود

أصدر نادي الهلال السعودي بيانًا رسميًا مساء اليوم الأربعاء، أكد خلاله تعرض مهاجمه الأوروجوياني داروين نونيز لآلام في الركبة، ما اضطره لعدم استكمال الحصة التدريبية مع الفريق.

وأوضح النادي أن نونيز أنهى تدريباته في صالة الإعداد البدني والعيادة الطبية، دون المشاركة في الجزء الجماعي من المران، وهو ما يثير الشكوك حول إمكانية لحاقه بالمباراة المقبلة.

وكان نونيز قد انضم إلى صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي، ليشكل إضافة قوية لخط هجوم الفريق.

ويستعد الهلال لمواجهة فريق الأخدود في تمام التاسعة مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي.

ويحتل الهلال المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، بينما يتذيل الأخدود الترتيب دون أي رصيد من النقاط.