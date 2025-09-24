مدرب «كولومبوس كرو الأمريكي»: غياب وسام أبوعلي حتى نوفمبر المقبل.. لهذا السبب

أعلن ويلفريد نانسي، المدير الفني لفريق كولومبوس كرو الأمريكي، غياب المهاجم الدولي الفلسطيني وسام أبو علي لفترة طويلة، تمتد حتى مطلع نوفمبر المقبل، بسبب الإصابة.

وكان أبو علي قد تعرض لكسر خفيف في الكاحل الأيمن خلال مباراة فريقه أمام تورونتو إف سي، التي انتهت بالتعادل (1-1) يوم 20 سبتمبر الجاري. وأوضح نانسي أن فترة غياب اللاعب ستستمر نحو ستة أسابيع.

وقال مدرب كولومبوس في تصريحات صحفية إن اللاعب كان في حالة معنوية جيدة رغم الإصابة، مشيدًا بالمستويات المميزة التي قدمها قبل خروجه من حساباته مؤقتًا.

وجاءت إصابة أبو علي بعدما حاول قطع تمريرة موجهة لمدافع تورونتو كوسي طومسون، حيث استمر في أرض الملعب نحو عشر دقائق بعد الواقعة، قبل أن يتلقى العلاج اللازم ويغادر أرضية الملعب.

ويُعد غياب المهاجم الفلسطيني ضربة قوية للفريق الأمريكي، خاصة أنه كان من العناصر الأساسية في خط الهجوم خلال الفترة الأخيرة.