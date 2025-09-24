قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

سيراميكا يهزم مودرن سبورت بثنائية نظيفة في الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
حمزة شعيب

حقق فريق سيراميكا فوزًا ثمينًا على مودرن سبورت بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح رجب نبيل التسجيل لسيراميكا في الدقيقة 66، قبل أن يضيف صديق إيجولا الهدف الثاني عند الدقيقة 71، ليؤكد تفوق فريقه ويمنحه النقاط الثلاث.

وفرض لاعبو سيراميكا سيطرتهم على مجريات اللقاء، وأهدروا عدة فرص محققة عن طريق فخري لاكاي وأحمد بلحاج.


مودرن سبورت ظهر بشكل متقطع من خلال محاولات إيبا ومحمود ممدوح، لكنها لم تُترجم إلى أهداف.


الحكم ألغى هدفًا لسيراميكا في الدقيقة 39 أحرزه إسلام عيسى، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، التي أثبتت وجود لمسة يد على أحمد بلحاج داخل منطقة الجزاء.


موقف الفريقين في الجدول
بهذا الفوز، رفع سيراميكا رصيده إلى 13 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد مودرن سبورت عند 11 نقطة في المركز التاسع.


تشكيل الفريقين
سيراميكا (علي ماهر): 

محمد بسام – حسين السيد، رجب نبيل، سعد سمير، محمد عادل – عمرو السولية، أحمد بلحاج، إسلام عيسى، أيمن موكا، صديق إيجولا – فخري لاكاي.
مودرن سبورت (مجدي عبد العاطي): 

محمد أبو جبل – محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي – أحمد يوسف، محمد مسعد، علي زعزع، غنام محمد – محمود ممدوح، أرنولد إيبا.

سيراميكا كليوباترا مودرن سبورت الدوري المصري

