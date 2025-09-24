شوبير :يانيك فيريرا ارتكب كارثة قبل مواجهة الجونة لأنه كان يفكر في لقاء الأهلي

انتقد الإعلامي أحمد شوبير البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير: ''يانيك فيريرا ارتكب كارثة قبل أن يحسم مواجهة الجونة، أراح بعض اللاعبين وخسر نقطتين مهمين لأنه كان بيفكر في مباراة الأهلي، وسمح لبيزيرا الحصول على بطاقة صفراء في المباراة السابقة حتى يتمكن من المشاركة أمام الأهلي، الحقيقة أن كل مباراة في الدوري بـ 3 نقاط، ولا يجوز التفريط في أي مباراة مهما كان الخصم''.



ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 29 سبتمبر الجاري، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس، على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز ، ليرفع الأبيض رصيده إلى 17 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة، في حين ارتفع رصيد الجونة إلى 8 نقاط يحتل بهم المركز الرابع عشر.