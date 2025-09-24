شوبير يكشف موقف البرتغالي برونو لاج من تدريب الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف البرتغالي برونو لاج من تدريب النادي الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال شوبير : " الأهلي فتح خط المفاوضات مع البرتغالي برونو لاج المدرب السابق لبنفيكا اللي تم إقالته قبل أيام، المدرب كان رافض المفاوضات من الأساس، وبعدها هو من عاد، استفسر عن المقابل المادي الذي سيحصل عليه حال الموافقة على تدريب الأهلي، برونو لاج أبلغ المسئولين أنه لو المقابل المادي كويس بالنسبة له قد يوافق على تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، وحاليا هو يدرس الأمر والقرار عنده. "



ذكرت تقارير صحفية برتغالية، إن وفدًا من النادي الأهلي قد يسافر إلى البرتغال خلال الساعات المقبلة لإكمال المفاوضات مع المدرب البرتغالي بورنو لاجي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 29 سبتمبر الجاري، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس، على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز ، ليرفع الأبيض رصيده إلى 17 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة، في حين ارتفع رصيد الجونة إلى 8 نقاط يحتل بهم المركز الرابع عشر.