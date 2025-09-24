قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: ما طرحه الرئيس ترامب مع قادة الدول العربية والإسلامية أساس هام يمكن البناء عليه
الدراويش في خطر.. إنبي يقتحم المربع الذهبي بالفوز على الإسماعيلي
بعد التعادل مع آرسنال.. جوارديولا يرد بسخرية على مقارنته بـ مورينيو
اتجابوا علطول.. تحرك من الأمن ضد شابين تحرشا بفتاة وتعديا عليها بالضرب
الأهلي في مفاوضات متقدمه مع المدرب البرتغالي برونو لاجي
ايطاليا وقطر تتفقان على مواصلة العمل لإنهاء الصراع في غزة
الرئيس السيسي: أٌقدر جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب الجارية بقطاع غزة
قادة الدول العربية شددوا على ضرورة وضع خطة لتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية والقدس
هل عائد الشقق المؤجرة يدخل في الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
قادة الدول العربية يؤكدون على الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين
تشكيل سيراميكا كليوباترا بمواجهة مودرن سبورت في الدوري
كوريا الجنوبية تجري تدريبات بالذخيرة الحية على الجزر الحدودية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

شوبير يكشف موقف البرتغالي برونو لاج من تدريب الأهلي

شوبير يحسم موقف البرتغالي برونو لاج من تدريب الأهلي
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف البرتغالي برونو لاج من تدريب النادي الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال شوبير : " الأهلي فتح خط المفاوضات مع البرتغالي برونو لاج المدرب السابق لبنفيكا اللي تم إقالته قبل أيام، المدرب كان رافض المفاوضات من الأساس، وبعدها هو من عاد، استفسر عن المقابل المادي الذي سيحصل عليه حال الموافقة على تدريب الأهلي، برونو لاج أبلغ المسئولين أنه لو المقابل المادي كويس بالنسبة له قد يوافق على تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، وحاليا هو يدرس الأمر والقرار عنده. "


ذكرت تقارير صحفية برتغالية، إن وفدًا من النادي الأهلي قد يسافر إلى البرتغال خلال الساعات المقبلة لإكمال المفاوضات مع المدرب البرتغالي بورنو لاجي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 29 سبتمبر الجاري، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس، على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز ، ليرفع الأبيض رصيده إلى 17 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة، في حين ارتفع رصيد الجونة إلى 8 نقاط يحتل بهم المركز الرابع عشر.

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

ياسر إبراهيم

والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. قرار عاجل بفصل الطالب المعتدي على معلم القليوبية لمدة عام كامل

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف حقيقة تسبب مسكن شهير في إصابة الجنين بالتوحد

الخس

احذر.. الإفراط في تناول الخس يصيبك بهذا المرض

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة

بخطوات سهلة مثل المحترفين.. طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة

بالصور

إزالة المبنى القديم وإنشاء جديد.. خطة متكاملة لتطوير مستشفى حميات الزقازيق

هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول الماتشا

أخبار السيارات| الإيرباجز المضروبة سلاح صيني خفي.. سيارات خارقة بسرعة البرق من BMW

لوك كاجوال .. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

