مفاجأة عاجلة ..وفد من الأهلي في البرتغال لحسم تعاقد المدرب الجديد

كشفت تقارير إعلامية برتغالية، اليوم الأربعاء، عن تطورات ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي المصري، وذلك بعد ارتباط اسم المدرب البرتغالي برونو لاج بتولي المسؤولية الفنية خلال الفترة المقبلة.



وكان الأهلي قد أقال مدربه السابق، خوسيه ريبيرو، في أغسطس الماضي عقب سلسلة من النتائج السلبية التي شهدت خسائر متتالية في انطلاقة الموسم، ليقود الفريق مؤقتًا المدرب عماد النحاس لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.



ووفقًا لما نشرته شبكة "TSF" البرتغالية، يتواجد وفد من النادي الأهلي حاليًا في مدينة لشبونة، للتفاوض مع برونو لاج ووكيل أعماله بشأن إمكانية قيادة الفريق القاهري.

وأوضحت الشبكة أن المدرب البرتغالي كان مترددًا في البداية ويميل لرفض العرض، لكنه بات أكثر انفتاحًا على الفكرة بعد مناقشات مع عائلته، حيث يرى في التجربة فرصة جديدة بخارج القارة الأوروبية.



يذكر أن لاج رحل رسميًا عن تدريب بنفيكا الأسبوع الماضي بسبب تراجع النتائج، قبل أن يتم تعيين جوزيه مورينيو خلفًا له، وهو ما جعله متاحًا للتفاوض.



وكان الأهلي قد ارتبط في الفترة الأخيرة بعدة أسماء بارزة لتولي القيادة الفنية، من بينها فرناندو سانتوس، مدرب منتخب البرتغال الأسبق، وروي فيتوريا، المدرب السابق لمنتخب مصر.