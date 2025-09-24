قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدراويش في خطر.. إنبي يقتحم المربع الذهبي بالفوز على الإسماعيلي
بعد التعادل مع آرسنال.. جوارديولا يرد بسخرية على مقارنته بـ مورينيو
اتجابوا علطول.. تحرك من الأمن ضد شابين تحرشا بفتاة وتعديا عليها بالضرب
الأهلي في مفاوضات متقدمه مع المدرب البرتغالي برونو لاجي
ايطاليا وقطر تتفقان على مواصلة العمل لإنهاء الصراع في غزة
الرئيس السيسي: أٌقدر جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب الجارية بقطاع غزة
قادة الدول العربية شددوا على ضرورة وضع خطة لتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية والقدس
هل عائد الشقق المؤجرة يدخل في الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
قادة الدول العربية يؤكدون على الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين
تشكيل سيراميكا كليوباترا بمواجهة مودرن سبورت في الدوري
كوريا الجنوبية تجري تدريبات بالذخيرة الحية على الجزر الحدودية
أذكار المساء.. حصّن نفسك بالأدعية النبوية قبل دخول الليل
مفاجأة عاجلة ..وفد من الأهلي في البرتغال لحسم تعاقد المدرب الجديد

حمزة شعيب

كشفت تقارير إعلامية برتغالية، اليوم الأربعاء، عن تطورات ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي المصري، وذلك بعد ارتباط اسم المدرب البرتغالي برونو لاج بتولي المسؤولية الفنية خلال الفترة المقبلة.


وكان الأهلي قد أقال مدربه السابق، خوسيه ريبيرو، في أغسطس الماضي عقب سلسلة من النتائج السلبية التي شهدت خسائر متتالية في انطلاقة الموسم، ليقود الفريق مؤقتًا المدرب عماد النحاس لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.


ووفقًا لما نشرته شبكة "TSF" البرتغالية، يتواجد وفد من النادي الأهلي حاليًا في مدينة لشبونة، للتفاوض مع برونو لاج ووكيل أعماله بشأن إمكانية قيادة الفريق القاهري.

 وأوضحت الشبكة أن المدرب البرتغالي كان مترددًا في البداية ويميل لرفض العرض، لكنه بات أكثر انفتاحًا على الفكرة بعد مناقشات مع عائلته، حيث يرى في التجربة فرصة جديدة بخارج القارة الأوروبية.


يذكر أن لاج رحل رسميًا عن تدريب بنفيكا الأسبوع الماضي بسبب تراجع النتائج، قبل أن يتم تعيين جوزيه مورينيو خلفًا له، وهو ما جعله متاحًا للتفاوض.


وكان الأهلي قد ارتبط في الفترة الأخيرة بعدة أسماء بارزة لتولي القيادة الفنية، من بينها فرناندو سانتوس، مدرب منتخب البرتغال الأسبق، وروي فيتوريا، المدرب السابق لمنتخب مصر.

