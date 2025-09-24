الأهلي يرفع حالة الطوارئ استعدادا لمواجهة الزمالك بالدوري

يسعى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الى تجهيز لاعبيه المصابين للتواجد أمام الزمالك في المباراة المقرر لها الاثنين المقبل بالجولة التاسعة من منافسات مسابقة الدوري.

ويخضع كل من أحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ومحمد مجدي افشة وأحمد مصطفى زيزو واحمد نبيل كوكا لفحص طبي لتحديد موقفهم من القمة، فيما تأكد غياب محمد شكري والمغربي أشرف داري وإمام عاشور عن تلك المواجهة.

وأكد الجهاز الطبي أن أحمد رمضان بيكهام وكوكا، ومحمد بن رمضان غابوا عن مواجهة حرس الحدود التي أقيمت أمس بسبب العضلة الخلفية، وقال الدكتور احمد جاب الله إن أفشة يعاني من آلام السمانة ولكن جميع الاصابات خفيفة وسوف يلحقون بمباراة القمة.

وأضاف: “أحمد مصطفي زيزو سوف يخضع لأشعة رنين سيتحدد بناء عليها موقفه من التواجد في التدريبات الجماعية من عدمه”. وأوضح: " إمام عاشور لا يزال لديه أمامه اسبوعان من الراحة التامة قبل أن ينزل للمشاركة في التدريبات الجماعية بسبب معاناته من فيروس a".