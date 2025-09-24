تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة فى الدوري المصري

أعلن المدير الفنى الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي تحت قيادة أيمن الرمادي، عن تشكيله فريقه لمواجهة وادي دجلة بعد قليل فى دوري نايل.

ويستضيف البنك الأهلي نظيره وادي دجلة بعد قليل فى تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب إستاد القاهرة فى الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطي

خط الدفاع: عمرو الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، إسحاقو يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحى، احمد النادري، محمد ابراهيم، مصطفى شلبي

خط الهجوم: احمد ياسر ريان، أسامة فيصل

ويجلس على مقاعد البدلاء

احمد صبحى، محمد بن شرقي، احمد امين اوفا، محمود الجزار، احمد مدبولي، مصطفى دويدار، محمود عماد، ياو انور ،احمد متعب.