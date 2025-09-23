فيريرا: الجونة استحق التعادل.. والزمالك سيتعامل بقوة مع أي إخفاق

قال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، إن فريقه سجل هدفًا وظهر بشكل جيد في بداية مباراة الجونة اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" في الشوط الثاني سمحنا للمنافس بالعودة في المباراة ولم نظهر بالشكل المطلوب، وما حدث كان من المفترض أن يحدث، لأن الجونة يستحق التعادل في لقاء اليوم".

وواصل المدير الفني :" محمد شحاتة لا يزال مصابًا منذ أسابيع، ولا أساس من الصحة لما يتردد بشأن التركيز على مباراة القمة خلال مباراة الجونة".

وتابع فيريرا: "عندما نفوز نكون جميعًا في موضع المسئولية، وعندما نخسر أو نتعادل نكون جميعًا مسئولين أيضًا عن النتيجة".

وأضاف: "أحمد حمدي شارك بدلًا من دونجا بعد إصابة الأخير، لأن أحمد ربيع تعرض لإصابة منذ 6 أسابيع وكان من الصعب أن يشارك في مباراة اليوم بعد عودته مؤخرًا للتدريبات، في حين أن أحمد حمدي يتدرب مع الفريق منذ بداية فترة الإعداد".

وواصل:" حتى الآن أي لحظة إخفاق تعرضنا لها عاد الفريق بعدها بشكل أقوى، وعندما خسرنا من وادي دجلة عدنا بعدها بشكل جيد، وبعد كل فقدان للنقاط نعمل على تجميع النقاط للعودة بشكل أقوى".

وتعادل فريق الزمالك مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز ، ليرفع الأبيض رصيده إلى 17 نقطة يحتل بها صدارة المسابقة.