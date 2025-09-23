قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني يثمن دور مصر المحوري لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا
كيفية الاستفادة من الخصم 50% على مخالفات المرور
تقدم قروضا استهلاكية .. الرقابة المالية تحذر من انتشار صفحات وهمية على السوشيال ميديا
مندوب مصر بالأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في غزة وصلت إلى مرحلة كارثية بسبب عراقيل إسرائيل
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور
كأس إنتركونتيننتال .. بيراميدز يسجل هدفين فى 4 دقائق أمام أهلى جدة ويتقدم 3-1
الرئيس الفلسطيني يكلف اللواء منير الزعبي بأعمال رئيس لجنة الضباط لقوى الأمن لمدة عام
رئيس "الفيدرالي الأمريكي": كل المسارات بشأن أسعار الفائدة محفوفة بالمخاطر سواء الخفض أو الرفع
زيلينسكي يلتقي ترامب ويشارك في جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا
أبو الغيط: الاحتلال يعمل على محو الشعب الفلسطيني من الوجود
فيريرا: الجونة استحق التعادل.. والزمالك سيتعامل بقوة مع أي إخفاق

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

قال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، إن فريقه سجل هدفًا وظهر بشكل جيد في بداية مباراة الجونة اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" في الشوط الثاني سمحنا للمنافس بالعودة في المباراة ولم نظهر بالشكل المطلوب، وما حدث كان من المفترض أن يحدث، لأن الجونة يستحق التعادل في لقاء اليوم".

وواصل المدير الفني :" محمد شحاتة لا يزال مصابًا منذ أسابيع، ولا أساس من الصحة لما يتردد بشأن التركيز على مباراة القمة خلال مباراة الجونة".

وتابع فيريرا: "عندما نفوز نكون جميعًا في موضع المسئولية، وعندما نخسر أو نتعادل نكون جميعًا مسئولين أيضًا عن النتيجة".

وأضاف: "أحمد حمدي شارك بدلًا من دونجا بعد إصابة الأخير، لأن أحمد ربيع تعرض لإصابة منذ 6 أسابيع وكان من الصعب أن يشارك في مباراة اليوم بعد عودته مؤخرًا للتدريبات، في حين أن أحمد حمدي يتدرب مع الفريق منذ بداية فترة الإعداد".

 وواصل:" حتى الآن أي لحظة إخفاق تعرضنا لها عاد الفريق بعدها بشكل أقوى، وعندما خسرنا من وادي دجلة عدنا بعدها بشكل جيد، وبعد كل فقدان للنقاط نعمل على تجميع النقاط للعودة بشكل أقوى".

وتعادل فريق الزمالك مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز ، ليرفع الأبيض رصيده إلى 17 نقطة يحتل بها صدارة المسابقة.

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

بطاقة التموين

لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقه قمة جديدة| انخفاض أسعار الذهب الان.. وهذه قيمة عيار 21

مواعيد غلق المحلات في الشتاء2025

خلال أيام.. موعد تطبيق غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2025

رحمة احمد

تضخم في الكبد.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى |خاص

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

ضياء رشوان

ضياء رشوان: الضفة الغربية مأساة الصراع الفلسطيني.. ومخطط إسرائيل الكبرى يهدد حل الدولتين

فلسطين

وزير العدل الفلسطيني: العالم أصبح يُدرك أن فلسطين لم تعد "أراضي متنازع عليها" بل دولة تحت الاحتلال

محمود فوزي

وزير الشئون النيابية: قانون الإيجار القديم انتهى تشريعيا.. والإجراءات الجنائية قيد الدراسة

هذه العشبة تزيل السموم وتعالج الأمراض المزمنة

طرد السموم

سلاح ذو حدين .. احم نفسك من أضرار الماتشا بهذه الحيل

الماتشا

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

الاسورة الفرعونية

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

رحمة احمد

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

