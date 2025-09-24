برشلونة يعلن نفاد تذاكر مباراة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

أعلن نادي برشلونة، اليوم الأربعاء، عن نفاد التذاكر المخصصة لأعضاء النادي لمباراته المرتقبة أمام باريس سان جيرمان، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء 1 أكتوبر المقبل، على ملعب "أوليمبيك لويس كومبانيس"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأكد النادي الكتالوني في بيانه الرسمي، أن جميع التذاكر البالغ عددها 27,576 قد بيعت بالكامل للأعضاء، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير يجسد قوة الانتماء والدعم المستمر الذي يميز جماهير برشلونة حول العالم.

وأوضح البيان، أن المشجعين الذين لم يتمكنوا من الحصول على تذاكرهم عبر الحصة الخاصة بالأعضاء، ما زالت أمامهم فرصة شراء التذاكر المتاحة للجمهور العام وفقًا للتوافر.

وأعرب النادي عن امتنانه لمساندة جماهيره في المرحلة الانتقالية الحالية، خاصة في ظل أعمال التجديد الجارية بملعب "سبوتيفاي كامب نو"، مؤكدًا أن حضور المشجعين في ملعب لويس كومبانيس وأيضًا بملعب يوهان كرويف يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم الفريق حتى عودته إلى معقله التاريخي.

كما شدد برشلونة على استمراره في التنسيق مع مجلس مدينة برشلونة لاستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بالافتتاح المرتقب لملعب "سبوتيفاي كامب نو".

يُذكر أن برشلونة استهل مشواره في دوري الأبطال بفوز ثمين خارج أرضه على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، ما يمنح الفريق دفعة معنوية قوية قبل موقعة باريس سان جيرمان.