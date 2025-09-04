الهلال السعودي يحسم صفقة بديل ياسبن بونو

اقترب نادي الهلال السعودي من حسم صفقة التعاقد مع الفرنسي ماثيو باتويليت، حارس مرمى نادي أولمبيك ليون الفرنسي، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الذي يمتد في المملكة العربية السعودية حتى العاشر من شهر يوم سبتمبر الجاري.

وحسب ما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن نادى الهلال توصل إلى اتفاق مع نادي لبون يقضى بالحصول على خدمات الحارس الشاب مقابل دفع مبلغ مالي قدره نحو 4 مليون يورو.

وأوضحت أن الصفقة بصدد الانتهاء خاصةً بعد موافقة الحارس ماثيو باتويليت على الانتقال إلى الزعيم.

وجاء التعاقد مع ماثيو باتويليت، لتعويض غياب المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها نهاية العام الحالي.

الجدير بالذكر أن ماثيو بات بليت لعب الموسم الماضي معارًا رفقه فريق سانشو الفرنسي.