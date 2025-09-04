الهلال السعودي يفسخ تعاقده مع ميتروفيتش بالتراضي

توصلت إدارة نادي الهلال السعودي إلى اتفاق مع المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش يقضي بفسخ عقده بالتراضي، لينهي اللاعب مشواره مع الفريق بعد استبعاده من القائمة المحلية للموسم الجديد.

ووفقًا لما كشفه الصحفي الفرنسي سانتي أونا عبر منصة "إكس"، فقد تم توقيع اتفاق نهائي بين وكيل اللاعب وإدارة الهلال خلال الساعات الماضية، ليصبح ميتروفيتش خارج حسابات النادي بشكل رسمي.

في المقابل، أوضحت تقارير صحفية أن المهاجم الصربي بات قريبًا من الانتقال إلى الريان القطري، بعدما توصل لاتفاق مبدئي مع النادي بانتظار استكمال الإجراءات الرسمية مع الهلال، تمهيدًا لإتمام الصفقة قبل غلق الميركاتو الصيفي.

يذكر أن عقد ميتروفيتش مع الهلال كان يمتد حتى صيف 2026، غير أن خروجه من حسابات المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي عجّل برحيله. وكان اللاعب قد انضم إلى الهلال في صيف 2023 قادمًا من فولهام الإنجليزي، وخلال مشواره مع الفريق خاض 79 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 68 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة.