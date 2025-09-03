مصطفى محمد ينافس على جائزة لاعب الشهر في نانت بعد انطلاقة قوية بالدوري الفرنسي

تصدر المهاجم المصري مصطفى محمد قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في نادي نانت الفرنسي عن شهر أغسطس الماضي، بعد بداية مميزة مع الفريق في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي نانت عبر منصة "إكس" قائمة اللاعبين المتنافسين على جائزة لاعب الشهر، والتي ضمت مصطفى محمد إلى جانب أنتوني لوبيز، يوهان ليبينانت، وتايليل تاتي.

وافتتح مصطفى محمد سجله التهديفي هذا الموسم بعدما قاد نانت لتحقيق أول فوز له في الدوري على حساب أوكسير بهدف دون رد في الجولة الثالثة، لينهي سلسلة الهزائم التي تلقاها الفريق أمام باريس سان جيرمان وستراسبورج في الجولتين الافتتاحيتين.

أرقام مصطفى محمد مع نانت

رفع المهاجم المصري رصيده إلى 26 هدفًا بقميص نانت منذ انضمامه صيف 2022 قادمًا من جالطة سراي التركي، حيث لعب أولًا مع الفريق على سبيل الإعارة قبل الانتقال النهائي مقابل 5.7 مليون يورو.

هدفه الأخير كان الثاني له في شباك أوكسير بالدوري الفرنسي، ليضع الفريق في المرتبة الثانية بين ضحاياه المفضلين بجانب مونبلييه ونيس، فيما يتصدر موناكو وتولوز القائمة بعدما هز شباك كل منهما ثلاث مرات.