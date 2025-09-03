قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة يمدد مهلة سداد اشتراكات كأس مصر ويحدد آلية تحمل تكاليف الحكام

كأس مصر
كأس مصر
حمزة شعيب

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم الأندية ومراكز الشباب المشاركة في بطولة كأس مصر للموسم الرياضي 2024-2025، بضرورة الالتزام بسداد الاشتراكات الخاصة بالبطولة، وذلك بعد أن تقرر مد فترة السداد.

وأوضح اتحاد الكرة أن الموعد النهائي لدفع الاشتراكات سيكون يوم الخميس 4 سبتمبر 2025 بمقر الاتحاد بالجبلاية، بدلًا من الموعد السابق الذي كان محددًا يوم 25 أغسطس الماضي. 

وشدد الاتحاد على أن السداد يتم عبر الحساب الرسمي بالبنك المركزي المصري، مؤكداً ضرورة الالتزام بالموعد الجديد لتفادي استبعاد أي فريق من المشاركة.

وفيما يتعلق بتكاليف التحكيم، أكد اتحاد الكرة أنه سيتحمل المستحقات الخاصة بالحكام بداية من الأدوار التمهيدية وحتى دور الـ32 من البطولة، على أن تنتقل المسؤولية إلى الأندية اعتبارًا من دور الـ16 وحتى المراحل النهائية.

كما تم إخطار أندية القسمين الثاني (أ – ب)، والثالث، والكرة النسائية بضرورة تحمل تكاليف الحكام خلال مباريات الموسم الجديد 2025-2026. أما أندية الدوري الممتاز فستتكفل بكامل مستحقات الحكام في مباريات البطولة.

وشمل الخطاب أيضًا تعليمات لأندية القسم الرابع بشأن مسابقات الناشئين، حيث طُلب منهم سداد مستحقات الحكام مقدمًا قبل انطلاق المباريات.

اتحاد الكرة كأس مصر الأندية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

أوكرانيا

"مطروح للنقاش" يسلط الضوء على قمة باريس.. هل تنجح في التوصل لتسوية بشأن حرب أوكرانيا؟

أوكرانيا

مستشارة الاتحاد الأوروبي: مشاركة الناتو في قمة باريس تعزز الضمانات الأمنية لأوكرانيا

ترامب

المستشار الألماني: أعربنا في اتصالنا بالرئيس ترامب عن أملنا بانخراط أمريكي في الضمانات الأمنية لأوكرانيا

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد