اتحاد الكرة يمدد مهلة سداد اشتراكات كأس مصر ويحدد آلية تحمل تكاليف الحكام

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم الأندية ومراكز الشباب المشاركة في بطولة كأس مصر للموسم الرياضي 2024-2025، بضرورة الالتزام بسداد الاشتراكات الخاصة بالبطولة، وذلك بعد أن تقرر مد فترة السداد.

وأوضح اتحاد الكرة أن الموعد النهائي لدفع الاشتراكات سيكون يوم الخميس 4 سبتمبر 2025 بمقر الاتحاد بالجبلاية، بدلًا من الموعد السابق الذي كان محددًا يوم 25 أغسطس الماضي.

وشدد الاتحاد على أن السداد يتم عبر الحساب الرسمي بالبنك المركزي المصري، مؤكداً ضرورة الالتزام بالموعد الجديد لتفادي استبعاد أي فريق من المشاركة.

وفيما يتعلق بتكاليف التحكيم، أكد اتحاد الكرة أنه سيتحمل المستحقات الخاصة بالحكام بداية من الأدوار التمهيدية وحتى دور الـ32 من البطولة، على أن تنتقل المسؤولية إلى الأندية اعتبارًا من دور الـ16 وحتى المراحل النهائية.

كما تم إخطار أندية القسمين الثاني (أ – ب)، والثالث، والكرة النسائية بضرورة تحمل تكاليف الحكام خلال مباريات الموسم الجديد 2025-2026. أما أندية الدوري الممتاز فستتكفل بكامل مستحقات الحكام في مباريات البطولة.

وشمل الخطاب أيضًا تعليمات لأندية القسم الرابع بشأن مسابقات الناشئين، حيث طُلب منهم سداد مستحقات الحكام مقدمًا قبل انطلاق المباريات.