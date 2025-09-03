موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

يؤدي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تدريبه الرئيسي في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة نظيره الإثيوبي ضمن الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

يلتقي منتخبا مصر وإثيوبيا في العاشرة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها "الفراعنة" لمواصلة الانتصارات وتعزيز صدارته للمجموعة.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

يتصدر المنتخب المصري جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، فيما يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني بـ11 نقطة، يليه سيراليون ثالثًا بـ8 نقاط. ويأتي منتخب إثيوبيا رابعًا برصيد 6 نقاط، متساويًا مع غينيا بيساو في المركز الخامس، بينما يتذيل منتخب جيبوتي المجموعة بنقطة وحيدة.

بدأ المنتخب معسكره التحضيري يوم الإثنين الماضي، ويتضمن مباراتين مهمتين أمام إثيوبيا يوم 5 سبتمبر بالقاهرة، ثم أمام بوركينا فاسو يوم 9 سبتمبر على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واغادوغو.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا

تنقل قناة "أون سبورت" المباراة بشكل حصري على القمر الصناعي نايل سات، في إطار حقوقها الحصرية لمباريات مصر في التصفيات.

قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا

اعتمد حسام حسن قائمة ضمت عناصر محلية ومحترفة من 12 نادياً مختلفاً، حيث جاء الأهلي في الصدارة بسبعة لاعبين، يليه الزمالك والبنك الأهلي بثلاثة لكل منهما، والمصري وزد بلاعبين لكل فريق.

أما المحترفون فجاءوا من العين والجزيرة الإماراتيين، الوكرة القطري، ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين، إضافة إلى نانت الفرنسي.

وضمت القائمة أبرز الأسماء:

الأهلي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه.

الزمالك: محمد صبحي، حسام عبد المجيد، نبيل عماد دونجا.

بيراميدز: محمد حمدي، مهند لاشين.

آخرون: العزيز البلعوطي، عمرو الجزار، أسامة فيصل (البنك الأهلي)، أحمد عيد، خالد صبحي (المصري)، محمد ربيعة، محمود صابر (زد).

المحترفون: رامي ربيعة (العين الإماراتي)، حمدي فتحي (الوكرة القطري)، عمر مرموش (مانشستر سيتي)، إبراهيم عادل (الجزيرة الإماراتي)، محمد صلاح (ليفربول)، مصطفى محمد (نانت الفرنسي).