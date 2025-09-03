قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا
موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا
حمزة شعيب

يؤدي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تدريبه الرئيسي في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة نظيره الإثيوبي ضمن الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا 

يلتقي منتخبا مصر وإثيوبيا في العاشرة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها "الفراعنة" لمواصلة الانتصارات وتعزيز صدارته للمجموعة.

ترتيب مجموعة منتخب مصر  

يتصدر المنتخب المصري جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، فيما يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني بـ11 نقطة، يليه سيراليون ثالثًا بـ8 نقاط. ويأتي منتخب إثيوبيا رابعًا برصيد 6 نقاط، متساويًا مع غينيا بيساو في المركز الخامس، بينما يتذيل منتخب جيبوتي المجموعة بنقطة وحيدة.

بدأ المنتخب معسكره التحضيري يوم الإثنين الماضي، ويتضمن مباراتين مهمتين أمام إثيوبيا يوم 5 سبتمبر بالقاهرة، ثم أمام بوركينا فاسو يوم 9 سبتمبر على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واغادوغو.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا 

تنقل قناة "أون سبورت" المباراة بشكل حصري على القمر الصناعي نايل سات، في إطار حقوقها الحصرية لمباريات مصر في التصفيات.

قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا 

اعتمد حسام حسن قائمة ضمت عناصر محلية ومحترفة من 12 نادياً مختلفاً، حيث جاء الأهلي في الصدارة بسبعة لاعبين، يليه الزمالك والبنك الأهلي بثلاثة لكل منهما، والمصري وزد بلاعبين لكل فريق.

 أما المحترفون فجاءوا من العين والجزيرة الإماراتيين، الوكرة القطري، ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين، إضافة إلى نانت الفرنسي.

وضمت القائمة أبرز الأسماء:

الأهلي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه.

الزمالك: محمد صبحي، حسام عبد المجيد، نبيل عماد دونجا.

بيراميدز: محمد حمدي، مهند لاشين.

آخرون: العزيز البلعوطي، عمرو الجزار، أسامة فيصل (البنك الأهلي)، أحمد عيد، خالد صبحي (المصري)، محمد ربيعة، محمود صابر (زد).

المحترفون: رامي ربيعة (العين الإماراتي)، حمدي فتحي (الوكرة القطري)، عمر مرموش (مانشستر سيتي)، إبراهيم عادل (الجزيرة الإماراتي)، محمد صلاح (ليفربول)، مصطفى محمد (نانت الفرنسي).

منتخب مصر مباراة مصر وإثيوبيا موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

جانب من المضبوطات

البيئة بالشرقية تحرر157محضراً خلال التفتيش على 68منشأة غذائية وصناعية

أسباب ألم في قاعدة إصبع الإبهام:

أسباب وعلاج.. كل ما تريد معرفته عن ألم إصبع الإبهام

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد