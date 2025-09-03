موعد مباراة الأهلي القادمة أمام إنبي في الدوري المصري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة إنبي المقرر لها الأحد 14 سبتمبر على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز

وتشهد البطولة توقفًا خلال الفترة من 1 إلى 12 سبتمبر بسبب ارتباط المنتخب الوطني بمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفي الوقت الذي يقود فيه عماد النحاس التدريبات بشكل مؤقت، يتحرك مجلس إدارة الأهلي لحسم ملف المدير الفني الجديد، حيث دخل النادي في مفاوضات مكثفة مع البرتغالي باولو بينتو، المدرب السابق لمنتخبي الإمارات وكوريا الجنوبية، لبحث إمكانية توليه القيادة الفنية خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل بسبب سوء النتائج.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام إنبي

ويستعد المارد الاحمر لمواجهة الأهلي، يوم الاحد الموافق 14سبتمبر علي استاد المقاولون العرب، يمتلك خمس نقاط فقط من أربع مباريات في بداية الموسم، بعدما حقق فوزًا واحدًا وتعادل مرتين وتعرض لهزيمة، وهو ما زاد من الضغوط على الإدارة للتحرك سريعًا نحو التعاقد مع مدرب أجنبي قادر على إعادة التوازن للفريق.