وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
أمن الطاقة مسئولية الجميع.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد
الأمر سينتهي.. ترامب يطالب حماس بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين فورا
أول تعليق من بوتين ردا على تصريحات ترامب بشأن مؤامرة
بقرار من فيفا.. أزمة أوراق تعطل انتقال لابورت من النصر إلى أتلتيك بلباو
مغامرة زائفة وسط الخراب.. القصة الكاملة لـ صيادو الجن بالدقهلية
رئيسة القومي للمرأة تتفقد النادي النسائي والوحدة الصحية بمدينة حلايب
أخر الأوضاع في القطاع: الاحتلال يعمل على تعميق المأساة الإنسانية بغزة
رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025
إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالشرقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بقرار من فيفا.. أزمة أوراق تعطل انتقال لابورت من النصر إلى أتلتيك بلباو

حمزة شعيب

واجه انتقال الدولي الإسباني إيميرك لابورت، مدافع النصر السعودي، إلى أتلتيك بلباو الإسباني أزمة غير متوقعة عطّلت حسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن النادي الباسكي كان يخطط لتدعيم خط دفاعه استعدادًا لموسم 2025/2026 وما يحمله من تحديات، وعلى رأسها المشاركة في دوري أبطال أوروبا. غير أن تسجيل اللاعب اصطدم بعائق إداري يتعلق بعدم اكتمال أوراق الصفقة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن أتلتيك بلباو قدّم كافة المستندات المطلوبة في الوقت المحدد، إلا أن النصر أو الاتحاد السعودي لكرة القدم تأخرا في إرسال شهادة الانتقال الدولية، وهو ما حال دون اعتماد العقد بشكل رسمي.

وبناءً على ذلك، لن يتمكن لابورت من المشاركة مع بلباو حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تفتح في الأول من يناير 2026، إلا إذا قرر "فيفا" خلاف ذلك بعد مراجعة التفاصيل النهائية للصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن هناك احتمالين: الأول يتمثل في تثبيت قرار تأجيل تسجيل اللاعب حتى يناير إذا ثبت تأخر النصر بالفعل، بينما الاحتمال الآخر أن يمنح "فيفا" الضوء الأخضر للاتحاد الإسباني لإتمام تسجيله حال اعتبر أن التأخير مبرر، ما قد يسمح للاعب بالانضمام رسميًا خلال الأيام المقبلة.

بهذا، يبقى مستقبل لابورت معلقًا بين قرار "فيفا" وموقف الأطراف المعنية، في وقت كان يأمل فيه بلباو إدراج اللاعب في قائمته الأوروبية مبكرًا لتعزيز خياراته الدفاعية.

