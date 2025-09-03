بقرار من فيفا.. أزمة أوراق تعطل انتقال لابورت من النصر إلى أتلتيك بلباو

واجه انتقال الدولي الإسباني إيميرك لابورت، مدافع النصر السعودي، إلى أتلتيك بلباو الإسباني أزمة غير متوقعة عطّلت حسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن النادي الباسكي كان يخطط لتدعيم خط دفاعه استعدادًا لموسم 2025/2026 وما يحمله من تحديات، وعلى رأسها المشاركة في دوري أبطال أوروبا. غير أن تسجيل اللاعب اصطدم بعائق إداري يتعلق بعدم اكتمال أوراق الصفقة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن أتلتيك بلباو قدّم كافة المستندات المطلوبة في الوقت المحدد، إلا أن النصر أو الاتحاد السعودي لكرة القدم تأخرا في إرسال شهادة الانتقال الدولية، وهو ما حال دون اعتماد العقد بشكل رسمي.

وبناءً على ذلك، لن يتمكن لابورت من المشاركة مع بلباو حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تفتح في الأول من يناير 2026، إلا إذا قرر "فيفا" خلاف ذلك بعد مراجعة التفاصيل النهائية للصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن هناك احتمالين: الأول يتمثل في تثبيت قرار تأجيل تسجيل اللاعب حتى يناير إذا ثبت تأخر النصر بالفعل، بينما الاحتمال الآخر أن يمنح "فيفا" الضوء الأخضر للاتحاد الإسباني لإتمام تسجيله حال اعتبر أن التأخير مبرر، ما قد يسمح للاعب بالانضمام رسميًا خلال الأيام المقبلة.

بهذا، يبقى مستقبل لابورت معلقًا بين قرار "فيفا" وموقف الأطراف المعنية، في وقت كان يأمل فيه بلباو إدراج اللاعب في قائمته الأوروبية مبكرًا لتعزيز خياراته الدفاعية.