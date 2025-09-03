إيدرسون يودّع مانشستر سيتي برسالة مؤثرة بعد انتقاله إلى فناربخشة

وجّه البرازيلي إيدرسون مورايس، حارس مرمى مانشستر سيتي السابق، رسالة مؤثرة إلى جماهير النادي الإنجليزي، بعد رحيله إلى صفوف فناربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وكان الحارس البالغ من العمر 31 عامًا قد أنهى مسيرة استمرت 8 سنوات في ملعب الاتحاد، حيث انتقل إلى فناربخشة مقابل 14 مليون يورو في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي.

إيدرسون الذي انضم إلى مانشستر سيتي عام 2017 قادمًا من بنفيكا البرتغالي، لعب دورًا محوريًا في النجاحات الكبيرة للفريق تحت قيادة بيب جوارديولا، وساهم في الهيمنة على الكرة الإنجليزية خلال السنوات الماضية.

وفي بيان وداعي مؤثر، أعرب الحارس البرازيلي عن امتنانه الكبير لجماهير السيتي وزملائه في الفريق، مؤكدًا أن السنوات التي قضاها في النادي شكّلت محطة استثنائية في مسيرته الكروية وحياته الشخصية.

ووجّه شكرًا خاصًا لبيب جوارديولا ومدرب الحراس مانسيسيدور على دورهما في تطوير مستواه، إلى جانب الجهاز الفني بأكمله وموظفي النادي الذين وصفهم بـ "الأبطال الصامتين" الذين يقفون خلف النجاحات.

واختتم إيدرسون رسالته بتوجيه تحية مؤثرة إلى جماهير مانشستر سيتي، مؤكدًا أن دعمهم غير المشروط ومساندتهم المستمرة سيبقى محفورًا في قلبه للأبد.