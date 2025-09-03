أداء مُبهر .. أسماء بطلات تحت 6 سنوات يخطفن لقب كأس مصر للجمباز|شاهد

شهدت الصالة المغطاة بنادي مدينة نصر أجواءً حماسية مميزة خلال فعاليات بطولة كأس مصر للجمباز الفني، والتي أقيمت بمشاركة عدد كبير من الأندية واللاعبات من مختلف المحافظات.

وأثبتت بطلات فريق الإناث تحت سن 6 سنوات بـ ٦ اكتوبر جدارتهن في المنافسة، بعد أن قدمن عروضاً قوية اتسمت بالدقة والمرونة والثقة بالنفس، وسط تصفيق وتشجيع الجماهير وأولياء الأمور.

نتائج الفريق:

زينة طارق محمد – الميدالية الذهبية (المستوى الأول)

مليكة احمد – الميدالية الذهبية (المستوى الأول)

زينة خالد – الميدالية الذهبية (المستوى الأول)

ليليا باسم – الميدالية الذهبية (المستوى الأول)

ميان أحمد – الميدالية الذهبية (المستوى الأول)

ويُعد هذا التتويج إنجازاً استثنائياً للجمباز المصري، إذ يؤكد أن الاستثمار في المواهب الصغيرة يؤتي ثماره سريعاً، ويكشف عن جيل جديد من البطلات القادرات على رفع علم مصر في البطولات القارية والدولية مستقبلاً.



وقد أعرب الجهاز الفني عن فخره بما حققته اللاعبات، مؤكدين أن النتيجة جاءت نتيجة خطة تدريبية دقيقة، ومجهود كبير بذلته اللاعبات خلال فترة الإعداد. كما عبر أولياء الأمور عن سعادتهم البالغة بما تحقق، مشيرين إلى أن هذه البداية القوية تمنح الفتيات ثقة ودافعاً أكبر لمواصلة النجاح.

وتواصل الرياضة النسائية في مصر تألقها، ويثبت الجمباز المصري أنه يسير بخطى ثابتة نحو صناعة جيل جديد من البطلات الصغيرات، اللواتي يحملن أحلاماً كبيرة وطموحات بلا حدود.