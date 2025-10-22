بإبداع 15 شيفا .. الرمان المنفلوطي يجذب سياح الغردقة

نظم عدد من الفنادق والقرى السياحية بالغردقة احتفالية مهرجان الرمان بمشاركة 15 شيفًا وباستخدام طن و نصف من الرمان المنفلوطى ،حيث تم إعداد عشرات الأصناف المتنوعة، وسط حضور واسع من السائحين الأجانب الذين تفاعلوا مع الفعالية وأبدوا إعجابهم بالفكرة وأجوائها.

وقال الشيف العمومي محمد عباس، بأحد القرى السياحية المستضيفة للمهرجان، إن الفعاليات أقيمت على حمام السباحة في أجواء فنية مبهجة، حيث أبدع الشيفات في إعداد الأكلات الرئيسية والمقبلات والحلويات والمشروبات جميعها من الرمان، وهو ما أضفى لمسة مبتكرة أبهرت السائحين. وأكد أن المهرجان يستهدف الترويج للسياحة بمدينة الغردقة وإبراز ما تمتلكه من مقومات سياحية وترفيهية متجددة.

و أوضح طه مسعد مدير أحد الفنادق السياحية بالغردقة أن نسب الإشغال بالفنادق وصلت حاليًا إلى نحو 97 % مع استمرار توافد آلاف السياح يوميًا، خاصة من الجنسيات الألمانية والإنجليزية والبولندية والرومانية والهولندية والبلجيكية والسويدية، وهو ما يعكس قوة الموسم السياحي الحالي ونجاح الجهود المبذولة في تنشيط السياحة

وأضاف مسعد أن المهرجان لم يقتصر على تقديم الأكلات والعصائر فقط، بل شارك فيه عشرات السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، حيث استمتعوا بالعروض الفنية المقدمة من فرق الأنيمشن بالفندق، والتي أدخلت أجواء من البهجة على الحضور وزادت من تفاعلهم مع المهرجان.

واكد القائمون على الحدث أن تنظيم مثل هذه المهرجانات يسهم في جذب مزيد من السائحين ويعطي صورة إيجابية عن الغردقة كمدينة قادرة على المزج بين السياحة الشاطئية التقليدية والفعاليات الترفيهية المبتكرة، لتظل واحدة من أبرز المقاصد السياحية العالمية على البحر الأحمر.