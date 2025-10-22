400 قناة فضائية تطلب البث المباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير

أكد باسم حلقة، نقيب السياحيين، أن مصر تواصل تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا تاريخيًا سيجذب أنظار العالم إلى القاهرة.

استعدادات كبيرة لاستقبال السائحين

وأشار حلقة إلى أن الغرف الفندقية في مصر استعدت بشكل كامل لاستقبال الأعداد الكبيرة من السائحين المتوقع توافدهم تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير، موضحًا أن أكثر من 400 قناة فضائية تقدمت بطلبات للحصول على البث المباشر لفعاليات افتتاح المتحف.

نقلة نوعية في قطاع السياحة المصري

وأوضح نقيب السياحيين أن مصر تشهد تحولًا غير مسبوق في قطاع السياحة من خلال زيادة الغرف الفندقية وتنوع المقاصد السياحية، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف تحقيق عائدات تصل إلى 30 مليار دولار سنويًا من القطاع السياحي في السنوات القادمة.