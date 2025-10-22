قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
شاهد .. الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «أسوان - أبوسمبل»
تبرعات وقروض.. رئيس الاتحاد السكندري: تحمّلت 100 مليون جنيه من جيبي في 3 شهور
عشرات الأعضاء في الشيوخ الأمريكي يُطالبون ترامب بمعارضة ضم إسرائيل للضفة الغربية
أشرف عبدالعزيز: عبدالله السعيد وقع للزمالك بعد عد الـ 40 مليون جنيه
إصابة 13شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق «أسوان - أبو سمبل» البري
لأول مرة .. محامي زيزو يكشف تفاصيل عقده مع الزمالك بالأرقام
محامي رمضان صبحي يكشف تطورات قضية الامتحانات
دعاء للميت بالجنة في الثلث الأخير من الليل.. أفضل وقت استجابة
«الغندور» يكشف سبب تأخر الزمالك في تجديد عقد أحمد حمدي
العنف الرقمي الخفي يُعيد تشكيل هوية الأطفال العاطفية .. اعرف كيف تسيطر عليه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عودة الملك الذهبي | المتحف المصري الكبير يكشف للعالم أسرار «توت عنخ آمون» في افتتاح تاريخي

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
رنا أشرف

مع اقتراب لحظة الافتتاح التاريخية، تتجه أنظار العالم إلى القاهرة، حيث تستعد مصر لرفع الستار عن أحد أعظم منجزاتها الثقافية في العصر الحديث، المتحف المصري الكبير.

فهذا الصرح الذي طال انتظاره لم يعد مجرد مشروع أثري ضخم، بل أصبح أيقونة عالمية تجسد طموح مصر في إعادة صياغة العلاقة بين الإنسان والحضارة، عبر رؤية متكاملة تمزج بين الحداثة وروح التاريخ.

وقد حظي المتحف باهتمام دولي واسع، باعتباره أكبر متحف أثري في العالم مخصصًا لحضارة واحدة، إذ يضم أكثر من مئة ألف قطعة أثرية نادرة، من بينها كنوز الملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد.

ويأتي افتتاح المتحف المصري الكبير ليؤكد مكانة مصر كحارس للتاريخ الإنساني، ووجهة ثقافية عالمية تفتح أبوابها أمام الزوار من كل أنحاء العالم ليعيشوا تجربة فريدة تستحضر سحر الفراعنة في قالب تكنولوجي متطور يليق بمجد الحضارة المصرية الخالدة.

قبل فتح الأبواب | حسين عبد البصير يكشف لـ"صدى البلد": المتحف الكبير سيعرض أسرار مقبرة توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في التاريخ

قال الدكتور حسين عبد البصير، عالم الآثار ومدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن مصر تقف اليوم على أعتاب لحظة تاريخية مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير عند سفح الأهرامات، أكبر مشروع ثقافي في القرن الحادي والعشرين، مشيرًا إلى أنه يمثل "أيقونة تجمع عبق الماضي بروعة الحاضر"، ويجسد رؤية الدولة المصرية في تقديم حضارتها للعالم برؤية عصرية تليق بمكانتها التاريخية.

وأوضح عبد البصير أن المتحف الجديد لا يُعد مجرد مبنى لعرض القطع الأثرية، بل مشروع حضاري ضخم يعيد إلى العالم وهج الحضارة المصرية القديمة في ثوب حديث، ويؤكد أن مصر قادرة دائمًا على صون ماضيها وصياغة مستقبلها.

وأضاف أن المتحف يضم أكثر من مئة ألف قطعة أثرية تروي قصة مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصرين اليوناني والروماني، مؤكدًا أن مجموعة الملك الذهبي توت عنخ آمون ستكون من أبرز ما سيجذب أنظار العالم، إذ تُعرض كاملة لأول مرة منذ اكتشافها.

وأشار إلى أن تصميم المتحف جاء ليقدم تجربة غير مسبوقة تربط الماضي بالحاضر وتتيح للزائرين التفاعل مع التاريخ بروح معاصرة، لافتًا إلى أن افتتاحه القريب سيكون حدثًا عالميًا يعكس مكانة مصر الثقافية والحضارية.

وفي حديثه عن أبرز القطع الأثرية المعروضة، قال عبد البصير إن تمثال رمسيس الثاني الضخم، الذي يزن أكثر من 80 طنًا، يتصدر البهو العظيم ليستقبل الزائرين في مشهد مهيب يجسد عظمة الملك وبراعته في فن النحت الملكي.

وأضاف أن تمثال سنوسرت الثالث الواقف يُبرز ملامح القوة والحكمة في وجه الملك الواقعي، بينما يجسد تمثال تحتمس الثالث الجالس عبقرية الملك المحارب الذي أسس أول إمبراطورية مصرية في التاريخ.

وتابع موضحًا أن عمود النصر للملك مرنبتاح يوثق انتصاراته العسكرية، في حين تُعد تماثيل الملك والملكة البطلميين المنتشلة من أعماق البحر نموذجًا فريدًا لمزج الفن المصري باليوناني، في انعكاس لازدهار الحضارة بالإسكندرية القديمة.

وأكد عبد البصير أن قناع توت عنخ آمون الذهبي يظل "القطعة الأيقونية الأشهر في العالم"، فهو مصنوع من الذهب الخالص ومرصع بالأحجار الكريمة، ويُجسد روعة الفن الجنائزي المصري، بينما يعرض المتحف أيضًا العرش الذهبي الاحتفالي للملك توت عنخ آمون، الذي يُظهر مشهدًا إنسانيًا نادرًا بين الملك وزوجته عنخ إسن آمون.

وأشار إلى أن من القطع الفريدة كذلك الخنجر النيزكي لتوت عنخ آمون، المصنوع من معدن مصدره نيزك سقط من السماء، وهو دليل على معرفة المصريين القدماء بالكون والمعادن السماوية، إضافة إلى العربات الحربية الاحتفالية التي تُظهر براعتهم في الصناعة واستخدامها في المواكب الملكية والحروب.

وقال إن المتحف يضم أيضًا مركبي خوفو الشمسيين اللذين اكتُشفا بجوار الهرم الأكبر، وهما من أقدم وأعظم السفن في التاريخ، صُنِعا من خشب الأرز اللبناني ليرافقا الملك في رحلته الأبدية نحو الشمس.

وأوضح عبد البصير أن تمثال الكا الجرانيتي لرمسيس الثاني يجسد روح الملك الأبدية بأسلوب فني يعكس العقيدة المصرية في الخلود، كما تُعد مسلة رمسيس الثاني المعلقة تصميمًا هندسيًا فريدًا يجعل الزائر يراها وكأنها تحوم في الهواء، في حين تُعرض مقاصير توت عنخ آمون الذهبية الأربع لأول مرة مجتمعة لتُظهر روعة الطقوس الجنائزية الملكية.

واختتم “عبد البصير” تصريحاته قائلًا: "المتحف المصري الكبير ليس فقط صرحًا أثريًا، بل تجربة إنسانية وروحية تُعيد تعريف العلاقة بين الإنسان وتاريخه، وتؤكد أن الحضارة المصرية الخالدة لا تموت، بل تتجدد دومًا لتُلهم العالم من جديد."



 

المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير المصريين القدماء توت عنخ آمون الذهب الخالص الحضارة القديمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

خلع ضوافرها وعض وجهها

تفاصيل مرعبة فى حادث ضحية بورسعيد.. بسبب صينية بطاطس زوجها ألقاها من البلكونة

سعر الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

الخطيب وحسام غالي

يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

الذهب عالميا

تحذيرات.. الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب قد يكون مؤقتا | تفاصيل

المجني عليه والجاني

٣ قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث مصرع طفل الإسماعيلية

ترشيحاتنا

تشييع جثمان الشباب

بمسقط رأسه بأسيوط.. تشييع جنازة شاب انهار عليه بئر بمنطقة صحراوية أثناء الحفر بالمنيا

كهرباء

اليوم .. فصل الكهرباء عن قرية الكوم الطويل وتوابعها بكفر الشيخ

مديرية تموين قنا

أخبار قنا: افتتاح مبنى مديرية التموين.. ومصرع شاب دهســه قطار على مزلقان بأبوتشت.. وإطلاق مشروع التطوير الشامل للمدن الجامعية وتطبيق الحوكمة الإلكترونية

بالصور

العنف الرقمي الخفي يُعيد تشكيل هوية الأطفال العاطفية .. اعرف كيف تسيطر عليه

العنف لم يَعُد مشهدًا بل تجربة يعيشها الطفل
العنف لم يَعُد مشهدًا بل تجربة يعيشها الطفل
العنف لم يَعُد مشهدًا بل تجربة يعيشها الطفل

شم زيت الورد يوميًا .. سر جديد لتعزيز الذاكرة ومحاربة الخرف

فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل
فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل
فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل

العرض الخاص والأول لفيلم السادة الأفاضل في مهرجان الجونة | صور

نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة

صناع فيلم الحياة بعد سهام يحتفون بعرضه على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام

فيديو

رنا رئيس

بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد

المعتمر والحمامة

لقطة نادرة.. حمامة تهبط على رأس معتمر أثناء الطواف

رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد