صراع بلجيكي برتغالي على ضم نجم الهلال السعودي

كشف تقرير صحفي، عن وجود منافسة بين سيركل بروج البلجيكي وبراجا البرتغالي، لضم ناصر الدوسري، لاعب الهلال السعودي.



وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الهلال تلقى عرضا من سيركل بروج لضم ناصر الدوسري، إضافة إلى اهتمام براجا بضمه.

وأضافت أنه من المرجح أن يرفض الهلال العروض المقدمة للاعب، في ظل احتياج الفريق لخدماته، واعتماد المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي عليه في تشكيل الفريق الأساسي، الموسم الحالي.

ويرتبط لدوسري بعقد مع الهلال حتى صيف 2027، حيث وقع قبل عامين عقدًا جديدًا مع زعيم آسيا لمدة 4 أعوام.

يذكر أن الهلال افتتح مشواره في الدوري السعودي هذا الموسم بفوز على الرياض 2-0.