منتخب ناشئات السلة يواجه الكاميرون في مستهل مشواره ببطولة الأفروباسكت

يفتتح منتخب مصر للناشئات تحت 16 عامًا، اليوم الخميس، مشواره في بطولة الأفروباسكت المقامة حاليًا في رواندا، بمواجهة منتخب الكاميرون ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

تقام المباراة في تمام الخامسة عصرًا، في أولى مباريات المنتخب بالبطولة، سعيًا لتحقيق الانتصار الأول.

وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع منتخب الناشئات تحت 16 عامًا في المجموعة الثالثة، إلى جانب المغرب والكاميرون وكينيا.

وفيما يلي مواعيد مباريات منتخب ناشئات السلة في بطولة أفريقيا

مصر × الكاميرون – الخميس – 5 مساءً



مصر × كينيا – الأحد – 2:30 عصرًا



مصر × المغرب – 10 سبتمبر – 2:30 عصرًا

وتنص لوائح البطولة على تأهل أصحاب المركزي الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبين في المركز الثالث للدور ربع النهائي.

وتضم قائمة اللاعبات في البطولة كل من، زينة حليم، مريم حازم، جودي محمد، حلا معتز، سدرة محمد، دانا جنيدي، فاطمة محمد حسن، هانيا ناصر، جودي وليد، ليلة حسام، سما تامر، حبيبة كريم سرور.

يرأس البعثة في رواندا الأستاذ محمد إيهاب محسن، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

فيما يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 عامًا ناشئات كل من، محمد محروس مديرً فنيًا، نهال سعد مدربًا عامًا، ماجد سلامة مدربًا، منى عبدالمنعم مدير الفريق، دعاء لبيب إدارية، أحمد الجويلي محلل أداء، فريد سمير مدرب أحمال، دكتورة فاطمة جمال طبيبة الفريق.