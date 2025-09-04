صلاح وإيزاك يقودان قائمة ليفربول الأوروبية.. وغياب كييزا

كشف نادي ليفربول الإنجليزي، قائمته الرسمية للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وتصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة الريدز، إلى جانب الوافد الجديد ألكسندر إيزاك مهاجم منتخب السويد القادم من نيوكاسل، فيما غاب الإيطالي فيدريكو كييزا عن التشكيلة.

واختار المدرب الهولندي آرني سلوت 22 لاعبًا فقط في القائمة "أ"، رغم أن اللوائح تتيح تسجيل 25 لاعبًا، حيث تضم 17 لاعبًا أجنبيًا و8 محليين، وهو الشرط الذي حال دون قيد كييزا.

كما فضل سلوت استدعاء الإنجليزي ريو نجاهوما بدلًا من كييزا، ورغم جنسيته البريطانية، إلا أن اللاعب لم يُسجَّل ضمن خانة اللاعبين المحليين لعدم استيفائه شروط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وجاءت قائمة ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر – جورجي مامادراشفيلي – فريدي وودمان.

خط الدفاع: كونور برادلي – جيريمي فريمبونج – جو جوميز – مليوس كيركيز – إبراهيما كوناتيه – جيوفاني ليوني – أندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك.

خط الوسط: واتارا إندو – ريان خرافينبيرخ – كورتيس جونز – أليكسيس ماك أليستر – ريو نجاهوما – محمد صلاح – دومينيك سوبوسلاي – فلوريان فيرتس.

خط الهجوم: هوجو إيكيتيكي – كودي جاكبو – ألكسندر إيزاك.