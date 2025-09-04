سيف زاهر عن انضمام عمرو الجزار لأول مرة لمنتخب مصر: صخرة دفاعنا الجديد

علق الإعلامي سيف زاهر على انضمام عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي، لأول مرة لمنتخب مصر استعدادا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.

و كتب سيف زاهر :صخرة دفاعنا الجديد عمرو الجزار.

ومن جانبه كان قد قال الإعلامي خالد الغندور: إن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عقد جلسة مع عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي، بعد انضمامه لأول مرة لمنتخب مصر استعدادا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو يومي ٥ و٩ سبتمبر الجاري في تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" عمرو الجزار وجه الشكر لحسام حسن على ضمه لمنتخب مصر مؤكدا على أنه سيجتهد ليكون عند حسن ظن الجهاز الفني لمنتخب مصر".

وأضاف:" حسام حسن أكد على ثقته الكبيرة في عمرو الجزار وأنه يتابعه منذ فترة طويلة وطالبه باستغلال الفرصة والاجتهاد في التدريبات والدخول في الأجواء سريعا حتى يكون جاهزا في أي وقت للمشاركة مع منتخب مصر"