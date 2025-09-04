قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كارثة في دارفور.. انتشال 370 جثة بعد انزلاق أرضي أودى بحياة ألف شخص
هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي
رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
سيف زاهر عن انضمام عمرو الجزار لأول مرة لمنتخب مصر: صخرة دفاعنا الجديد

علق الإعلامي سيف زاهر على انضمام عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي، لأول مرة لمنتخب مصر استعدادا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.

و كتب سيف زاهر :صخرة دفاعنا الجديد عمرو الجزار.

ومن جانبه كان قد قال الإعلامي خالد الغندور: إن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عقد جلسة مع عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي، بعد انضمامه لأول مرة لمنتخب مصر استعدادا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو يومي ٥ و٩ سبتمبر الجاري في تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" عمرو الجزار وجه الشكر لحسام حسن على ضمه لمنتخب مصر مؤكدا على أنه سيجتهد ليكون عند حسن ظن الجهاز الفني لمنتخب مصر".

وأضاف:" حسام حسن أكد على ثقته الكبيرة في عمرو الجزار وأنه يتابعه منذ فترة طويلة وطالبه باستغلال الفرصة والاجتهاد في التدريبات والدخول في الأجواء سريعا حتى يكون جاهزا في أي وقت للمشاركة مع منتخب مصر"

