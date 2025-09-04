حلم المونديال.. موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

يترقب الجمهور المصري بمختلف الانتماءات، مباراة منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، أمام إثيوبيا في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم، قبل السفر لمواجهة بوركينا فاسو يوم 9 بملعب 4 أغسطس بالجولة الثامنة من التصفيات.

منتخب مصر كامل العدد استعدادا لإثيوبيا

يواصل منتخب مصر استعداداته على قدم وساق، تحت القيادة الفنية لحسام حسن، لمواجهة إثيوبيا، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

شارك في مران المنتخب 25 لاعبا المختارين للمعسكر، حيث يتطلع خلالها المدير الفني للفراعنة لتحقيق الانتصار والاقتراب كثيرا من التأهل للمونديال.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقنوات الناقلة

تقام مباراة مصر وإثيوبيا في العاشرة مساء غد، الجمعة 5 سبتمبر، على استاد القاهرة، ويسعى فيها الفراعنة لإضافة 3 نقاط لرصيدهم تعزز من فرص التأهل لكأس العالم.

وأعلنت شبكة قنوات “أون سبورت” نقل أحداث المباراة مجانا، عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وتحديدًا قناة “أون سبورت 1”.

25 لاعبا في قائمة المنتخب يتصدرهم الاهلي

واختار حسام حسن القائمة لمعسكر منتخب مصر الحالي، من مختلف أندية مختلفة، يتقدمهم النادي الأهلي بوجود 7 لاعبين، يليه ناديا الزمالك والبنك الأهلي بوجود 3 لاعبين لكل نادي، ثم زد والمصرى بلاعبين لكل منها، ثم لاعب واحد من العين والجزيرة الإماراتيين، والوكرة القطرى، وليفربول ومانشستر سيتى الإنجليزيين، ونانت الفرنسى.

وجاء تمثيل منتخب مصر من الأهلي، محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، ومن الزمالك الثلاثي، محمد صبحي، حسام عبد المجيد، نبيل عماد دونجا، ومن بيراميدز الثنائي محمد حمدي، مهند لاشين.

بينما انضم من باقي الأندية، عبد العزيز البلعوطي وعمرو الجزار وأسامة فيصل من "البنك الأهلى"، أحمد عيد وخالد صبحي من صفوف "المصرى"، محمد ربيعة ومحمود صابر "زد"، بخلاف المحترفين الستة، رامي ربيعة "العين الإماراتى"، حمدي فتحي "الوكرة القطرى"، عمر مرموش "مانشستر سيتى"، إبراهيم عادل "الجزيرة الإماراتى، محمد صلاح "ليفربول"، مصطفي محمد "نانت الفرنسى".

موقف الفراعنة في صدارته المجموعة الأولى

وعزز المنتخب المصرى صدارته للمجموعة الأولى ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة عقب مرور ست جولات، دون أن يتعرض لأى هزيمة.

وحقق "الفراعنة" خمسة انتصارات وتعادلًا وحيدًا، وسجلوا 14 هدفًا مقابل هدفين فقط، ليؤكدوا تفوقهم الكبير على منافسيهم، ويقتربوا خطوة إضافية نحو حجز بطاقة التأهل إلى المونديال الذى سيقام فى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويأتى منتخب بوركينا فاسو فى المركز الثانى برصيد 11 نقطة، كأقرب مطارِدى مصر، فى حين تحتل منتخبات سيراليون وإثيوبيا وغينيا بيساو المراكز التالية برصيد متقارب، فى حين يقبع منتخب جيبوتى فى ذيل الترتيب بنقطة واحدة فقط.



التشكيل المتوقع للفراعنة أمام إثيوبيا في تصفيات المونديال

استقر العميد على تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا، بعدما درس المدير الفني للفراعنة المنافس ونقاط القوة والضعف لديه، حيث يشهد تشكيل المنتخب مفاجآت من جانب العميد حسام حسن.



وسيكون تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026، مكونا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا «مهند لاشين»، محمود حسن تريزيجيه، أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.