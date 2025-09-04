قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

مروان عطية
مروان عطية

علَقَ محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق على اختيارات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني لقائمة الفراعنة التي أعلنها الأحد 31 أغسطس 2025 .

واختار حسام حسن قائمة المنتخب الوطني لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو ضمن منافسات الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 المقرر إقامته بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN :

اختيارات حسام حسن غير منطقية بالمرة ، فهناك علامات استفهام كبيرة حول انضمام مروان عطية للمنتخب الوطني رغم إصابته منذ فترة طويلة وغيابه عن المباريات الماضية  للأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

وتابع: انضمام مروان عطية للمنتخب رغم الإصابة والإيقاف وتأكد غيابه عن المباراة الأولى أمام إثيوبيا ، ليس له إلا تفسيراً واحداً وهو أن حسام حسن يجهز اللاعب لمباريات الأهلي المقبلة ، وهو أمر غير مقبول فمن الغير المنطقي أن يعمل المنتخب لخدمة الأندية.

محمد صلاح نجم نادي الزمالك حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني إثيوبيا بوركينا فاسو المنتخب الوطني

السر في التتبيلة.. تحضير الفراخ الكرانشي خطوة بخطوة

أسباب وعلاج.. كل ما تريد معرفته عن ألم إصبع الإبهام

ما هي أسباب الصداع المرتبط بضرس العقل؟

بالأصفر الكناري.. مي سليم تستعرض جمالها بإطلالتها الصيفية

