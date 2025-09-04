زوجه إمام عاشور تلفت الأنظار بأحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت ياسمين حافظ، زوجة إمام عاشور لاعب الأهلي جمهورها ومتابعيها احدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

وظهرت زوجة إمام عاشور مرتدية فستان باللون الببي بلو وبه ورود باللون الأبيض و اعتمدت علي ميكب كامل وأحمر شفاه يتناسب مع إطلالتها .



أكد عادل عبد الرحمن، نجم الأهلي السابق، أن تعيين وليد صلاح الدين مديرًا للكرة هو قرار صائب للأهلي.

وقال عبد الرحمن في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة "أون": "قرار تعيين وليد صلاح الدين قرار رائع من النادي الأهلي في الوقت الحالي".

وأضاف: "أتوقع أن ملف التجديد لإمام عاشور قد حُسم، وإمام عاشور لن يتساوى مع زيزو، وهناك نظام واضح في النادي الأهلي، والأهلي لا يتأثر بكل ما يُقال أو بحديث وكيل معين".

وتابع: "الأهلي لا يقف على لاعب معين، وباب النادي مفتوح للاعبين، وما يريده الأهلي يُنفذ، وليس اللاعب".

واختتم: "أتوقع استمرار إمام عاشور مع الأهلي وتجديد عقده، فهو أصبح من أبناء النادي، وصادفه سوء حظ بإصابته في كأس العالم للأندية".