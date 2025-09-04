قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب ينتقد تجاهل دور واشنطن في احتفالات الصين بذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية
المولد النبوي الشريف.. اغتنم أفضل صيغ الصلاة على النبي
هشام الزيني: رفع أسعار شحن السيارات الكهربائية استجابةً لزيادة الإقبال على شرائها
"الخط الثالث" يساند المنتخب الوطني.. ترتيبات خاصة من المترو لمباراة مصر وإثيوبيا
نائب ترامب ينفي وجود خطط لنشر الحرس الوطني في شيكاغو للقضاء على الجريمة
سماح القرشي عن أول لقاء جمعها به: سألت بعفوية مين حلمي بكر؟
أحمد العوضي يستجيب لأمنية عبقري الرياضيات: أنا اللي أحب أشوفك يا بطل
عقوبة من سمع اسم النبي ولم يُصلِّ عليه .. علي جمعة يحذر
هيئة الأدوية الأوروبية تحذر من طفرة في بيع أدوية مزيّفة لتنحيف الجسم عبر الإنترنت
مأساة إنسانية قرب جزر الكناري.. تحقيقات إسبانية في مقتل مهاجرين على متن قارب مكتظ
نقيب الإعلاميين: تشفير الدوري جائز.. وحقوق بث المباريات ملك الأندية
خبير: إسرائيل تستخدم روبوتات مفخخة في قطاع غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

زوجه إمام عاشور تلفت الأنظار بأحدث ظهور عبر إنستجرام

علا محمد

شاركت ياسمين حافظ، زوجة إمام عاشور لاعب الأهلي جمهورها ومتابعيها احدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

وظهرت زوجة إمام عاشور مرتدية فستان باللون الببي بلو وبه ورود باللون الأبيض و اعتمدت علي ميكب كامل وأحمر شفاه يتناسب مع إطلالتها .


أكد عادل عبد الرحمن، نجم الأهلي السابق، أن تعيين وليد صلاح الدين مديرًا للكرة هو قرار صائب للأهلي.

وقال عبد الرحمن في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة "أون": "قرار تعيين وليد صلاح الدين قرار رائع من النادي الأهلي في الوقت الحالي".

وأضاف: "أتوقع أن ملف التجديد لإمام عاشور قد حُسم، وإمام عاشور لن يتساوى مع زيزو، وهناك نظام واضح في النادي الأهلي، والأهلي لا يتأثر بكل ما يُقال أو بحديث وكيل معين".

وتابع: "الأهلي لا يقف على لاعب معين، وباب النادي مفتوح للاعبين، وما يريده الأهلي يُنفذ، وليس اللاعب".

واختتم: "أتوقع استمرار إمام عاشور مع الأهلي وتجديد عقده، فهو أصبح من أبناء النادي، وصادفه سوء حظ بإصابته في كأس العالم للأندية".

ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور لاعب الأهلي الأهلي أحدث ظهور لياسمين حافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

حالة الطقس

احذروا ظاهرتين جويتين.. الأرصاد تكشف توقعات الطقس وتفاصيل الحالة الجوية غدا

أرشيفية

أول تعليق من بوتين ردا على تصريحات ترامب بشأن مؤامرة

الدولار الامريكي

سعر الدولار اليوم الخميس 4-9-2025

موعد افتتاح حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة

ترشيحاتنا

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يصلي التسبحة الشهرية لشعب إيبارشية حلوان

وزير الزراعة

الزراعة تتابع توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي والأسمدة المدعمة بالمحافظات

زاهى حواس

جامعة المنصورة تستضيف عالم الآثار الدكتور زاهي حواس في مناقشة علمية

بالصور

إيمان العاصى تخطف الأنظار بـ هاف ستومك

نرمين الفقي تستعرض جمالها في عطلتها الصيفية

طريقة عمل عصير البنجر الأصلية

في ساعة هتأكلي ولادك حلاوة المولد .. أسرع طريقة لعمل الملبن زي زمان

فيديو

أصعب لحظات حياة أحمد السعدني

كبرت 15 سنة في لحظة.. أحمد السعدني يتحدث عن أصعب فترات حياته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

