أشرف صبحي: نحلم باستضافة مصر لكأس العالم والأولمبياد

تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن قانون الرياضة الجديد.

وقال أشرف صبحي في حوار خاص عبر برنامج ستاد المحور:"قانون الرياضة الجديد سيؤدي إلى ضبط المنظومة والنظر إلى المنتج الرياضي بشكل عادل".

وأضاف وزير الشباب والرياضة:"القانون الجديد سيؤدي إلى تطوير المنتخبات الوطنية واتخاذ القرار بشكل عادل في الوقت المناسب، أشكر جميع الأندية وأبرزها الأهلي والزمالك وكافة الاتحادات على التوافق حول القانون الجديد، أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على تصديقه على قانون الرياضة الجديد".

وأكمل:"موظفو الرقابة الإدارية بالوزارة حصلوا على دورات الضبطية القضائية في وزارة العدل، سنتعاقد مع شركة لتدريب الموظفين بالوزارة على الرقابة المالية الصارمة على الاتحادات والأندية، سنراقب الأندية ماليا بشكل أكثر حوكمة".

وأردف:": لا يمكن بيع الأندية الشعبية لأي مستثمر عربي أو أجنبي قبل موافقة أعضاء الجمعية للنادي وليس مجلس الإدارة، وتطبيق قواعد اللعب المالي النظيف بالأندية مسؤولية اتحاد الكرة والرابطة وسنراقب على هذا الأمر"

وأكمل:"قانون الرياضة أداة لضبط دور الدولة بما يتماشى مع الدستور والقوانين المحلية ولا يخالف المعايير الدولية، قانون الرياضة الجديد منح الدولة دورا هاما في الرقابة عكس القانون القديم، القانون الجديد يحافظ على استقلالية الجمعيات العمومية لكنه يمنح الدولة الحوكمة والضبط بدون تعسف".



واختتم حديثه قائلًا:"التقدير المالي للاعبين في الدوري المصري أعلى من القيم السوقية وهذا رأي كخبير في التسويق، رسالتي للقضاء على التعصب "شجع فريقك بما لا يجرح الآخر، نحلم باستضافة مصر لكأس العالم والأولمبياد ولدينا المنشآت والبنية التحتية المميزة، رسالتي للجماهير "شجع منتخب مصر كما تشجع ناديك ورسالتي للتوأم وصلاح ولاعبي المنتخب "الوصول إلى كأس العالم مهم من أجل مصر".