ترامب ينتقد تجاهل دور واشنطن في احتفالات الصين بذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية
المولد النبوي الشريف.. اغتنم أفضل صيغ الصلاة على النبي
هشام الزيني: رفع أسعار شحن السيارات الكهربائية استجابةً لزيادة الإقبال على شرائها
"الخط الثالث" يساند المنتخب الوطني.. ترتيبات خاصة من المترو لمباراة مصر وإثيوبيا
نائب ترامب ينفي وجود خطط لنشر الحرس الوطني في شيكاغو للقضاء على الجريمة
سماح القرشي عن أول لقاء جمعها به: سألت بعفوية مين حلمي بكر؟
أحمد العوضي يستجيب لأمنية عبقري الرياضيات: أنا اللي أحب أشوفك يا بطل
عقوبة من سمع اسم النبي ولم يُصلِّ عليه .. علي جمعة يحذر
هيئة الأدوية الأوروبية تحذر من طفرة في بيع أدوية مزيّفة لتنحيف الجسم عبر الإنترنت
مأساة إنسانية قرب جزر الكناري.. تحقيقات إسبانية في مقتل مهاجرين على متن قارب مكتظ
نقيب الإعلاميين: تشفير الدوري جائز.. وحقوق بث المباريات ملك الأندية
خبير: إسرائيل تستخدم روبوتات مفخخة في قطاع غزة
أشرف صبحي: نحلم باستضافة مصر لكأس العالم والأولمبياد

رباب الهواري

تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن قانون الرياضة الجديد.

وقال أشرف صبحي في حوار خاص عبر برنامج ستاد المحور:"قانون الرياضة الجديد سيؤدي إلى ضبط المنظومة والنظر إلى المنتج الرياضي بشكل عادل".

وأضاف وزير الشباب والرياضة:"القانون الجديد سيؤدي إلى تطوير المنتخبات الوطنية واتخاذ القرار بشكل عادل في الوقت المناسب، أشكر جميع الأندية وأبرزها الأهلي والزمالك وكافة الاتحادات على التوافق حول القانون الجديد، أشكر  الرئيس عبدالفتاح السيسي على تصديقه على قانون الرياضة الجديد".

وأكمل:"موظفو الرقابة الإدارية بالوزارة حصلوا على دورات الضبطية القضائية في وزارة العدل، سنتعاقد مع شركة لتدريب الموظفين بالوزارة على الرقابة المالية الصارمة على الاتحادات والأندية، سنراقب الأندية ماليا بشكل أكثر حوكمة".

وأردف:": لا يمكن بيع الأندية الشعبية لأي مستثمر عربي أو أجنبي قبل موافقة أعضاء الجمعية للنادي وليس مجلس الإدارة، وتطبيق قواعد اللعب المالي النظيف بالأندية مسؤولية اتحاد الكرة والرابطة وسنراقب على هذا الأمر"

وأكمل:"قانون الرياضة أداة لضبط دور الدولة بما يتماشى مع الدستور والقوانين المحلية ولا يخالف المعايير الدولية، قانون الرياضة الجديد منح الدولة دورا هاما في الرقابة عكس القانون القديم، القانون الجديد يحافظ على استقلالية الجمعيات العمومية لكنه يمنح الدولة الحوكمة والضبط بدون تعسف".


واختتم حديثه قائلًا:"التقدير المالي للاعبين في الدوري المصري أعلى من القيم السوقية وهذا رأي كخبير في التسويق، رسالتي للقضاء على التعصب "شجع فريقك بما لا يجرح الآخر، نحلم باستضافة مصر لكأس العالم والأولمبياد ولدينا المنشآت والبنية التحتية المميزة، رسالتي للجماهير "شجع منتخب مصر كما تشجع ناديك ورسالتي للتوأم وصلاح ولاعبي المنتخب "الوصول إلى كأس العالم مهم من أجل مصر".

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

احذروا ظاهرتين جويتين.. الأرصاد تكشف توقعات الطقس وتفاصيل الحالة الجوية غدا

أول تعليق من بوتين ردا على تصريحات ترامب بشأن مؤامرة

سعر الدولار اليوم الخميس 4-9-2025

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة

المولد النبوي 2025.. هل يجب تخصيصه بعمرة وهل يجوز أداؤها ووهب ثوابها للنبي؟

مفتي الجمهورية يشارك في احتفال الجامع الأزهر بذكرى المولد النبوي

المولد النبوي.. حكم الاحتفال به وهل يجوز صيامه وتخصيصه بعبادة معينة؟

إيمان العاصى تخطف الأنظار بـ هاف ستومك

نرمين الفقي تستعرض جمالها في عطلتها الصيفية

طريقة عمل عصير البنجر الأصلية

في ساعة هتأكلي ولادك حلاوة المولد .. أسرع طريقة لعمل الملبن زي زمان

أصعب لحظات حياة أحمد السعدني

كبرت 15 سنة في لحظة.. أحمد السعدني يتحدث عن أصعب فترات حياته

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

