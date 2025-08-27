الهلال السعودي يستهدف صفقة إيطالية بـ 35 مليون يورو |تفاصيل

يستهدف نادي الهلال السعودي تعزيز دفاعه في الموسم الجديد 2025-2026، بضم صفقة من الدوري الإيطالي.

وذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا، أن الهلال عرض على فيورنتينا 35 مليون يورو لضم بييترو كوموزو.

الرد خلال ساعات

وأضافت أن اللاعب سيعلن عن موقفه النهائي خلال الساعات القليلة المقبلة، سواء بالاستمرار في فيورنتينا أو الرحيل للهلال.

وتابعت أن سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، تحدث مباشرةً مع اللاعب، الذي احتفظ بحقه في الرد النهائي على النادي السعودي خلال الساعات القليلة المقبلة.

في الموسم الماضي، كان اللاعب المولود عام 2005 عنصرًا أساسيًا في دفاع فيورنتينا، حيث شارك في 44 مباراة في جميع المسابقات مع الفيولا، كما سجل هدفًا واحدًا في الدوري الإيطالي ضد أودينيزي.