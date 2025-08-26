مش أحسن حاجة .. مراد مكرم يعلق على فوز الزمالك أمام فاركو

علق الإعلامي مراد مكرم علي فوز الزمالك اليوم امام فاركو في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب مكرم من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" ثلاث نقاط مهمه،لكن لعب مش احسن حاجه و ٣ فرص محققه ضايعه...بس ان شاء الله فيه أحسن.



حصل الأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام فاركو في مسابقة الدوري.

وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب عقب انتهاء اللقاء مباشرة.

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم مسابقة الدوري.