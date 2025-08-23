قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية
إساءات مباشرة طالتني.. قرار حاسم من حسام حبيب ضد محامي شيرين عبدالوهاب
بعد التحديث.. رسوم التحويل والاستعلام بتطبيق إنستاباي
نيابة مطروح: حبس سائق النقل الليبي المتسبب فى حادث الضبعة واجراء تحليل مخدرات
مصر ترحب بخارطة الطريق الأممية لتسوية الأزمة الليبية
برنامج تكنولوجيا معلومات وبرمجة لطلاب 4و5 ابتدائي بالمدارس المصرية اليابانية
هل يجوز أداء صلاة الضحى قبل الظهر بدقائق أو أثناء الأذان؟.. الإفتاء تجيب
فضيحة أخلاقية.. منظمات دولية تنتفض ضد إسرائيل بعد إعلان مجاعة غزة رسميا
عاد للمنافسة.. طارق السيد يكشف الفارق بأداء الزمالك عن الموسم الماضي
المقاومة الفلسطينية تطالب الدول العربية والإسلامية بخطوات عملية لإنقاذ أهالي غزة
محتجون يعترضون طريق بن جفير ويرفعون صور المحتجزين في غزة
موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن
فن وثقافة

مراد مكرم يوجه رسالة لـ مشجعي الكرة.. تفاصيل

مراد مكرم
مراد مكرم
باسنتي ناجي

وجه الفنان مراد مكرم نصيحة لـ مشجعي كرة القدم.

وكتب مراد مكرم عبر فيسبوك:"تشجيع فريق كوره ،المفروض يبقي جزء صغير جدا من حياتك...لو لقيت إنه بيمثلك حاجة كبيرة أوي واخده كل وقتك،يبقي حياتك فيها حاجه غلط و محتاجه اعادة ترتيب...ليه بقي، لادأن انت المفروض يكون عندك دراسه او شغل و العيله و الاهل و اصدقاء و هوايات تنمي قدراتك ،وعبادات و أكل و شرب وحب و اختلافات مع من تحب و حاجات كتيييييير اوي ، ما ينفعش كل ده يتركن علي جنب و تركز في فرقة ،افرادها بياخدوا ملايين انت مش هتشوف منهم قرش صاغ،ما ينفعش تمرض او تخسر بني آدمين علشان فريق كوره....الكوره رياضه اي نعم بس في الآخر هي رياضه ترفيهيه معموله علشان تبسطك كمتفرج او مشجع.. .فيه ناس مصلحتهم انك تبقي مهووس بفرقة ما، ويستخدموك لتصفية حسابات أو للأذي أو للقتل المعنوي....دي كده ما بقتش رياضه، دي بقت حرب....شجع ،ناكف في اغرامك، بس ما تتعصبش و ما تغلطش في حد، عارف ليه؟ لأنك لما تقف قدام ربنا،و يسألك علي لسانك ده ،مش هتقوله معلش اصلي كنت بشجع الفريق الفلاني!!!!! ما حدش هينفعك يوم الحساب و لا حد هينفعك برضه علي الارض لما تخسر ناس او تكسب عداوات....تاني بقول ،شاكس و ناكف و شجع ،بس بأدب.
#عيب".

ووجه الفنان مراد مكرم رسالة خاصة لـ المتزوجين.

وكتب مراد مكرم عبر فيسبوك:"لما تختلفي في وجهة النظر او التفكير مع جوزك ،ما تعمليش ده قدام الناس،اتحاسبوا او اتناقشوا وانتو لوحدكوا ،ما تصغريهوش قدام الناس ،و بالذات لو بيتكلم مع عمال او صنيعيه".

وطرح الفنان مراد مكرم فكرة اصدار قانون يلزم كل الشواطئ بوجود جيت سكي للانقاذ و منقذين متدربين.

وكتب مراد مكرم عبر فيسبوك:" صباح الخير.هل ممكن نستفاد من درس وفاة تيمور الله يرحمه؟هل ممكن يتم اصدار قانون يلزم كل الشواطئ بوجود جيت سكي للانقاذ و منقذين متدربين، تمويلها في القري الخاصة سهل، وفي الشواطئ العامة، ممكن توفيرها مقابل دعاية لأحد الممولين...الموضوع مش صعب ،عايز بس قرار".

ونعى الفنان مراد مكرم، مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، الذي رحل عن عالمنا غرقًا في حادث مأساوي أثناء وجوده مع نجله على متن مركب انقلب بسبب الموج.

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

الزمالك

حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

الزمالك

إسلام جابر: تجربة الزمالك الأفضل في مسيرتي.. ولست نادما على عدم الانتقال للأهلي

الشناوي

شاهد| محمد الشناوي من تدريب الأهلي اليوم

الاهلي

إسلام جابر: غزل المحلة الحصان الأسود للدوري.. واللقب بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

بالصور

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

تموين بلبيس: ضبط مصنع أعلاف حيوانية ملوثة ومجهولة المصدر

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

لسبب غريب.. رولز رويس تلقى أغلى سيارة في الماء

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

بسبب سوء المبيعات.. هيونداي تودع سيارتها الكهربائية الشهيرة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد