مراد مكرم يوجه رسالة لـ مشجعي الكرة.. تفاصيل

وجه الفنان مراد مكرم نصيحة لـ مشجعي كرة القدم.

وكتب مراد مكرم عبر فيسبوك:"تشجيع فريق كوره ،المفروض يبقي جزء صغير جدا من حياتك...لو لقيت إنه بيمثلك حاجة كبيرة أوي واخده كل وقتك،يبقي حياتك فيها حاجه غلط و محتاجه اعادة ترتيب...ليه بقي، لادأن انت المفروض يكون عندك دراسه او شغل و العيله و الاهل و اصدقاء و هوايات تنمي قدراتك ،وعبادات و أكل و شرب وحب و اختلافات مع من تحب و حاجات كتيييييير اوي ، ما ينفعش كل ده يتركن علي جنب و تركز في فرقة ،افرادها بياخدوا ملايين انت مش هتشوف منهم قرش صاغ،ما ينفعش تمرض او تخسر بني آدمين علشان فريق كوره....الكوره رياضه اي نعم بس في الآخر هي رياضه ترفيهيه معموله علشان تبسطك كمتفرج او مشجع.. .فيه ناس مصلحتهم انك تبقي مهووس بفرقة ما، ويستخدموك لتصفية حسابات أو للأذي أو للقتل المعنوي....دي كده ما بقتش رياضه، دي بقت حرب....شجع ،ناكف في اغرامك، بس ما تتعصبش و ما تغلطش في حد، عارف ليه؟ لأنك لما تقف قدام ربنا،و يسألك علي لسانك ده ،مش هتقوله معلش اصلي كنت بشجع الفريق الفلاني!!!!! ما حدش هينفعك يوم الحساب و لا حد هينفعك برضه علي الارض لما تخسر ناس او تكسب عداوات....تاني بقول ،شاكس و ناكف و شجع ،بس بأدب.

#عيب".

ووجه الفنان مراد مكرم رسالة خاصة لـ المتزوجين.

وكتب مراد مكرم عبر فيسبوك:"لما تختلفي في وجهة النظر او التفكير مع جوزك ،ما تعمليش ده قدام الناس،اتحاسبوا او اتناقشوا وانتو لوحدكوا ،ما تصغريهوش قدام الناس ،و بالذات لو بيتكلم مع عمال او صنيعيه".

وطرح الفنان مراد مكرم فكرة اصدار قانون يلزم كل الشواطئ بوجود جيت سكي للانقاذ و منقذين متدربين.

وكتب مراد مكرم عبر فيسبوك:" صباح الخير.هل ممكن نستفاد من درس وفاة تيمور الله يرحمه؟هل ممكن يتم اصدار قانون يلزم كل الشواطئ بوجود جيت سكي للانقاذ و منقذين متدربين، تمويلها في القري الخاصة سهل، وفي الشواطئ العامة، ممكن توفيرها مقابل دعاية لأحد الممولين...الموضوع مش صعب ،عايز بس قرار".

ونعى الفنان مراد مكرم، مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، الذي رحل عن عالمنا غرقًا في حادث مأساوي أثناء وجوده مع نجله على متن مركب انقلب بسبب الموج.